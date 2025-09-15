Rheinmetall продължава експанзията си и купува производителя на военни кораби NVL

Rheinmetall постигна споразумение за придобиване на военното подразделение на корабостроителната компания Luerssen Group - NVL, предава Ройтерс. Стъпката е част от стратегията на германския отбранителен концерн за разширяване на дейността си в Европа.

Най-големият производител на амуниции на Стария континент предприема хода в момент, когато дългоочакваната консолидация в германския военноморски сектор набира скорост. На този фон производителят на подводници и фрегати TKMS ще бъде отделен от компанията майка Thyssenkrupp следващия месец.

Rheinmetall и NVL са се споразумели да не разкриват цената на придобиването. Те ще опитат да приключат сделката в началото на следващата година, при условие че получат одобрение от антимонополните органи.

Анализатори от Jefferies посочват, че NVL генерира двуцифрени маржове, което предполага цена на придобиване от 1,5 млрд. евро до 2 млрд. евро.

Rheinmetall, която произвежда танкове, гранати и бойни машини за пехотата, от десетилетия е активна в морския сектор. Подобно на своите конкуренти германският концерн се възползва от по-високите разходи за отбрана, докато европейските страни продължават да инвестират в отбранителни способности след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г.

Rheinmetall отчете продажби в размер на 2,43 млрд. евро за тримесечието до края на юни, като резултатът не оправда очакванията на икономистите.

NVL е частна група с четири корабостроителници в Северна Германия и международни локации. Продажбите ѝ за финансовата 2024 г. възлизат на близо 1 млрд. евро, а служителите ѝ в световен мащаб са близо 2100 души.