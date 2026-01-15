Може ли Германия да избегне икономически спад през 2026 г.?

Според различни икономически прогнози, завръщането на Германия към икономически растеж през 2026 г. ще бъде по-бавно и по-слабо от очакваното. Вече бившият икономически колос на Европа е в разгара на продължителен икономически спад. Страната е в рецесия от края на 2022 г. За 2025 г. се прогнозира скромен растеж от около 0,1%.

Много икономисти очакват по-силен растеж през 2026 г., но съмненията относно планираните инвестиционни проекти на правителството на канцлера Фридрих Мерц намаляват надеждите за бързо възстановяване, пише в аналитичен материал Deutsche Welle.

Преди Коледа германската централна банка, Бундесбанк, понижи прогнозата си за растеж за 2026 г. от 0,7% през юни до 0,6%. Регулаторът обаче очаква темпът на икономическа активност да се ускори от второто тримесечие на 2026 г. и повиши прогнозата си за 2027 г. до 1,3%.

Приглушена перспектива

Тази предпазлива прогноза за растеж на Бундесбанк е в съответствие с други анализи. Германският институт ifo също наскоро ревизира прогнозата си за икономически растеж за 2026 г. надолу до 0,8%.

„Германската икономика се адаптира към структурните промени чрез иновации и нови бизнес модели бавно и скъпо“, коментира Тимо Волмерсхойзер, ръководител на икономическите изследвания и прогнози в ifo.

През последните години германската икономика се сблъска с предизвикателства на няколко фронта. Руската инвазия в Украйна разкри степента на зависимостта ѝ от руски газ, а намаляването на тази зависимост се оказва трудно и скъпо.

Американските мита и промените в търговските отношения с Китай, който в продължение на години беше най-важният пазар за Германия, също оказват натиск върху експортно ориентирания германски икономически модел. Китай, който преди беше доброволен купувач на германски продукти, например в автомобилната индустрия, сега не само се конкурира с Германия в различни сектори, но и я засенчва.

Общите проблеми, пред които е изправена Германия с деиндустриализацията и недостатъчните инвестиции, се изострят от това. Притиснати от строгите правила за разходи и заеми, инвестициите бяха пренебрегвани в продължение на десетилетия. Това доведе до множество трудности, вариращи от разпадаща се инфраструктура до бавен напредък в дигитализацията.

Правителството обещава инвестиции

Фридрих Мерц и неговият Християндемократическия съюз (ХДС) спечелиха изборите през февруари 2025 г., отчасти благодарение на обещанието си да започнат мащабна инвестиционна компания. Заложената в конституцията на страната дългова спирачка беше прескочена, за да се позволи осъществяването на планове за инвестиране на до един трилион евро в отбрана и инфраструктура през следващите десет години.

Но съмненията относно ефективността на тази програма съществуват не само в Германия. Германският съвет на икономическите експерти, който консултира правителството, публикува мрачна оценка на перспективите за растеж на Германия през ноември. Бяха отправени и предупреждения относно планираните разходи.

Правителството рискува да застраши инвестициите, тъй като твърде много от допълнителните средства се използват за покриване на пенсии и социални разходи – критика, изразена и от Бундесбанк и различни германски икономически институти. Ако правителството не промени курса, „възможностите за растеж могат да бъдат загубени и дългосрочната устойчивост на дълга на германската държава може да бъде застрашена“.

Потенциалният успех на инвестиционната програма на Мерц от 1 трлн. евро играе централна роля в много икономически прогнози за 2026 г. Гуверньорът на Бундесбанк Йоахим Нагел очаква растежът да се ускори от второто тримесечие на 2026 г. нататък, главно поради държавните разходи и възраждането на износа. Правителственото начинание ще бъде значително стимулирано от допълнителни разходи за отбрана и инфраструктура, след като програмите за икономически стимули влязат в сила през втората половина на 2026 г.

Бундесбанк изразява съмнения относно скоростта, с която държавните разходи ще влязат в сила, и колко устойчиво ще бъде тяхното въздействие върху растежа на брутния вътрешен продукт (БВП). Въпреки че експанзионистичната фискална политика вероятно ще доведе до краткосрочен подем, нейното въздействие върху потенциалния растеж може да бъде ограничено, отбелязва банката. Това е така, защото големи части от допълнителния дълг ще бъдат използвани за увеличени социални разходи и субсидии.

Не само Германия се надява на тласък от фискалната политика. Financial Times наскоро анкетира 88 икономисти, много от които смятат, че надеждите на Европа за икономическо възстановяване зависят от германските планове.

Последните проучвания на бизнес настроенията показват слаб оптимизъм, като много компании остават песимистично настроени за първата половина на 2026 г. Въпреки това, има признаци на постепенно подобрение. Приблизително 40% от бизнес асоциациите, анкетирани от Германския икономически институт (IW) през последните седмици на 2025 г., очакват продажбите и производството да се увеличат през 2026 г., докато други 40% очакват нивата да останат непроменени.

Повече работни дни през 2026 г.

Потенциален двигател на растежа за 2026 г., който все още не е включен в прогнозата на Бундесбанк, е увеличаването на работните дни. През 2026 г. германските служители ще трябва да работят средно по 250,5 дни, с 2,4 повече от 2025 г., тъй като няколко официални празника се падат през уикендите. Според Федералната статистическа служба броят на работните дни не е бил толкова голям от 2022 г. насам.

Това увеличение на работните дни би могло да поидкрепи БВП с 0,3% през 2026 г., изчислява ING Bank, но това няма да е дългосрочна тенденция. Германският икономически институт, който също не взема предвид допълнителните работни дни, прогнозира растеж от 0,9% за 2026 г.

Национален дълг

Поглеждайки отвъд 2026 г., една област дава основание за постоянни съмнения: дългът на Германия. През ноември Съветът на икономическите експерти предупреди, че до 2035 г. националният дълг може да нарасне от сегашните си 63% до 85% от БВП. Ако се пропуснат възможностите за растеж, „дългосрочната устойчивост на дълга на Германия може да бъде застрашена“.

Очаква се новите заеми на германското правителство да надхвърлят 180 млрд. евро през 2026 г., което се равнява на повече от 4% от БВП. Според правителствените прогнози бюджетният дефицит ще достигне 4,75% от БВП.

Редица банки предупреждават, че дълговите и дългосрочните финансови планове на Германия ще бъдат подложени на натиск през следващите години с оглед на значително нарастващите разходи за пенсии и лихви.

Бундесбанк заяви, че предвид свиващото се пространство за маневри, преговорите за бюджета за 2027 г. биха могли да се превърнат в пореден тест за сплотеността на правителството.