Германия ще изтегли с 20% повече дълг от планираното в края на годината

Германия ще вземе назаем с около една пета повече от планираното през четвъртото тримесечие, за да финансира резкия ръст на разходите за инфраструктура и въоръжени сили.

Финансовата агенция, базирана във Франкфурт, която управлява дълга на федералното правителство, има за цел да набере 90,5 млрд. евро в периода октомври-декември, без да се включват зелените облигации, показва актуализиран план, публикуван в четвъртък и цитиран от Bloomberg.

Сумата е с 15 млрд. евро повече от първоначално заложената, отбелязва агенцията. Преди това имаше и друго увеличение – с 19 млрд. евро.

Германските облигации заличиха по-голямата част от спадовете си, с изключение на дългосрочните ценни книжа. Доходността по 30-годишните дългови книжа на страната остава с два базисни пункта по-висока на ниво от 3,25%.

Откакто встъпи в длъжност в началото на май, правителството на канцлера Фридрих Мерц се отказа от традиционната фискална предпазливост, за да финансира огромно увеличение на средствата, отпуснати за дълго пренебрегваната армия на страната и модернизация на рушащата се инфраструктура.

Очаква се нетните нови заеми тази година да скочат до около 143 млрд. евро и да нараснат до близо 175 млрд. евро през 2026 г., според правителството в Берлин. Това включва основния бюджет и специалните фондове за отбрана и инфраструктура.

Актуализираният план на финансовата агенция предвижда допълнително емитиране на облигации на стойност 10,5 млрд. евро през четвъртото тримесечие.

Общите продажби на дълг за годината ще възлязат на около 425 млрд. евро в сравнение с първоначално предвидените 380 млрд. евро, обявени през декември.

Тамо Димер, съпредседател на финансовата агенция, коментира, че сравнително слабото търсене на седемгодишните облигации, емитирани наскоро, вероятно се дължи на факта, че други емитенти са продавали подобен дълг по същото време.

На въпрос дали агенцията планира да продава 50-годишни облигации, Димер отговаря, че след „много интензивен“ анализ на търсенето е взето решение да не се предприема такава стъпка. „Резултатите показват, че всъщност има само много изолирано, структурно търсене на 50-годишен германски федерален дълг“, посочва той.

Окончателното гласуване в Бундестага по бюджета на финансовия министър Ларс Клингбайл за тази година е насрочено за в четвъртък. Очаква се той да премине последната си законодателна пречка на 26 септември в Бундесрата, горната камара, където са представени 16-те федерални провинции на Германия.

Клингбайл коментира пред парламента, че планът му за разходите има „ясна посока“ с три основни фокусни точки. „Инвестираме, реформираме и консолидираме“, казва той, като допълва, че кабинетът ще използва разумно парите, с които разполага.