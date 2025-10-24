Великобритания обяви извънреден жилищен план за увеличаване на строителството в Лондон

Британското министерство на жилищните общности и местно управление потвърди пакет от мерки, които имат за цел да подкрепят жилищното строителство в Лондон след срив на новото строителство, пише Bloomberg.

Временни промени в градоустройствените правила, данъчни облекчения за строителните компании и нови правомощия, които позволяват на кмета на Лондон да отменя решения на местните власти, са сред промените, които се въвеждат, според съобщение от четвъртък. Пакетът включва също начално финансиране в размер на 322 млн. паунда (430 млн. долара) за нов фонд за инвестиции в строителство на кметството, се казва още в съобщението.

Броят на строящите се жилища в британската столица е намалял, тъй като нарастващите разходи и ограничената достъпност са направили строителството финансово нерентабилно. По-високите лихви по ипотечните кредити натежават върху купувачите, а нарасналите строителни разходи, забавянията в планирането и новите правила за безопасност оказват натиск върху строителните предприемачи, което кара много от тях да отлагат стартирането на нови проекти.

Очаква се броят на строящите се жилища в Лондон да намалее до около една четвърт от средното ниво преди пандемията, според прогноза на Molior London, компания за анализи, която следи продажбите на апартаменти. Този срив застрашава целта на лейбъристкото правителство да изгради 1,5 млн. жилища по време на петгодишния му мандат, политика, която беше в центъра на предизборната му кампания миналата година.

„Започването на строителството в Лондон е от решаващо значение, ако искаме да видим най-голямото увеличение на социални и достъпни жилища и да постигнем целта си да доставим 1,5 млн. домове на пазара“, заяви министърът за жилищната политика Стив Рийд.

Преди време кметът на Лондон Садик Хан беше обещал в предизборната си кампания да увеличи достъпните жилища, а една от основните му политики беше да позволи на строителните компании да ускорят градоустройствения процес, ако приемат 35% от жилищата, предложени на даден терен, да бъдат достъпни. Сега тази цел ще бъде намалена на 20%, за да се увеличи общият брой на достъпните жилища в резултат на стартирането на повече проекти.

„Но реалността е, че 35% от нищо пак е нищо“, коментира Антония Дженинг, главен изпълнителен директор на Centre for London. „Когато не се строят нови жилища, няма да има и социални жилища“, допълни тя.

Сред въвежданите мерки са промени в правилата за прозорците, които ще ограничават броя на апартаментите, които може да бъдат построени на един парцел – политика, която цели да направи обектите по-рентабилни от финансова гледна точка. Строителните компании, които могат да започнат нови проекти веднага и да гарантират нови достъпни жилища, ще получат и временно облекчение от някои данъци.

Хан ще получи правомощията да поема градоустройствените решения на всеки проект за 50 или повече жилища, когато „местните власти са склонни да откажат“, става ясно от съобщението. Кметството също ще стане орган, който взема решения за проекти с площ над 1000 кв. м, които са планирани в защитения пръстен от терени около столицата, известен като зеления пояс.

Освен това процесът, чрез който кметът може да „призове“ градоустройствено заявление, мярка, която отнеме правото за вземане на решение от местните власти, ще бъде опростен, за да се съкрати с до шест месеца сегашният срок.

„Нужни са спешни действия, затова работя с правителството по този пакет от смели мерки“, каза Хан.