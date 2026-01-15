Ръстът на британската икономика през 2025 г. се очертава по-слаб от целта на лейбъристите

Британската икономика е напът да засенчи основните си европейски конкуренти през 2025 г., но няма да успее да постигне целта на лейбъристкото правителство за най-бърз растеж в рамките на Г-7, съобщава Bloomberg.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Обединеното кралство се очаква да нарасне с 1,4% през 2025 г., прогнозира Bloomberg Economics, след като данните за ноември показаха по-устойчив край на годината.

Това би била най-добрата година на растеж за британската икономика след бума, отчетен след анти-Covid мерките, през 2022 г., когато икономиката се отърси от последиците на пандемията.

Премиерът Киър Стармър дойде на власт през 2024 г., обещавайки да стимулира растежа до най-високите нива в Г-7 след период на мудна икономика, който се отрази на жизнения стандарт и затрудни вземането на решенията относно данъците и разходите.

Растежът от 1,4% би бил третият по темп на бързина сред икономиките от Г-7, след този при САЩ и Канада, ако реалните цифри са в съответствие с прогнозите. Данните за Германия показаха, че най-голямата икономика в Европа се е разширила само с 0,2% за миналата година.

Прогнозите показват, че Великобритания ще остане на трето място в Г-7 и тази година.

Очаква се Великобритания да отбележи умерен растеж през четвъртото тримесечие, вместо нулев, както някои икономисти, включително представителите на Английската централна банка (АЦБ), прогнозират. Това обаче е малко вероятно да успокои опасенията на лейбъристите относно състоянието на икономиката, тъй като пазарът на труда буксува, а потребителите се въздържат от разходи.

Растежът се забави през втората половина на 2025 г. след силен старт, а икономисти, анкетирани от Bloomberg, очакват той да се забави допълнително до 1,1% през 2026 г. Това оставя растежа под нивата, наблюдавани през по-голямата част от този век.

Британската икономика е далеч от изпълнението на целта на лейбъристите, която предвиждаше страната да оглави по растеж Г-7. Графика: Bloomberg

Икономисти от Bloomberg Economics посочват, че „ключовият въпрос е дали потребителите сега са по-склонни да харчат“.

„Смятаме, че е така и прогнозираме тримесечен растеж от около 0,3% през останалата част от 2026 г.“, посочват икономистите, добавяйки: „Основният риск е, че това се оказва твърде оптимистично, особено в контекста на охлаждащия се пазар на труда“.

Ноемврийският растеж от 0,3% засенчи прогнозите на анализаторите, въпреки че беше обусловен от възстановяването на промишленото производство след кибератаката срещу Jaguar Land Rover (JLR).

Цифрите все още показват несигурност относно основната сила на икономиката, като факторът JLR вероятно ще отслабне, а ефектите от бюджета на финансовия министър Рейчъл Рийвс, в който тя увеличи данъците с 26 млрд. паунда, все още предстои да се видят.

„Въпреки че инерцията очевидно отслабна през втората половина на годината, тъй като домакинствата и бизнесът станаха предпазливи на фона на опасенията относно по-нататъшните увеличения на данъците, икономическата активност изглежда е била по-слаба, отколкото сочеха проучванията и коментарите на бизнеса“, изтъква Калъм Пикеринг, главен икономист в Peel Hunt.