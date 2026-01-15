За първи път ще бъде анализиран третият въглищен пласт в "Мини Марица -изток"

За първи път ще бъде направен анализ на третия въглищен пласт в "Мини Марица-изток", съобщи енергийният министър в оставка Жечо Станков. Той е част от правителствена делегация, оглавявана от премиера в оставка Росен Желязков, в Маришкия басейн.

Желязков уточни, че в трите рудника са направени 10 дълбоки сондажа и Българската академия на науките (БАН) ще извърши между 40 и 60 анализа на пробли. Целта е да бъде определена концентрацията на редкоземни елементи.

След приключване на анализите ще бъде изготвен социално-икономически анализ за рентабилността на технологията.

"Ролята на БАН и на специализираните институти е ключова. Българската наука има с какво да се похвали, а традициите ни в минно-геоложкото дело са такива, че националният ни капацитет – и научен, и производствен – няма как да не бъде взет под внимание", отбеляза премиерът, цитиран от правителствената пресслужба.

През септември Станков и Желязков подписаха споразумение с Университета на Северна Дакота, който развива проекти за проучвания и добив на редкоземни елементи от въглищни мини. Тогава беше съобщено, че въглищата в този американски щат са сходни като състав с тези в Маришкия басейн. Сега ще бъде оценено дали може да бъде използвана технологията TerraCore, позволяваща производството на концентрат с до 90% съдържание на редкоземните елементи и пречистени, висококалорични въглища за индустриални цели.

"Това ще ни позволи не само да увеличим добива, но и вместо да изгаряме въглищата, да извличаме от тях критични суровини с висока добавена стойност", посочи енергийният министър.

Над 30 хил. души в Старозагорския регион са пряко или косвено свързани с комплекса, каза още Станков и допълни, че нови индустриални дейности около мините ще донесе и дългосрочен поминък и вазможности за развитие за Маришкия басейн.