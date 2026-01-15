България вече разполага с 18 болнични вертолетни летища, които формират добре разпределена национална мрежа за спешна медицинска помощ по въздух. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов при откриването на новото болнично вертолетно летище в МБАЛ „Свети Иван Рилски“ – Габрово.

Той връчи на доц. д-р Росен Михайлов сертификата за регистрация на площадката и подчерта, че Габрово е единственият град извън София с две болнични вертолетни площадки.

Караджов обяви, че системата HEMS за спешна помощ по въздух (HEMS - Helicopter Emergency Medical Service) продължава да се разширява. "В напреднала процедура по регистрация са болничните летища в Хасково, Смолян и Бургас, които в следващите месеци ще бъдат регистрирани. В момента функционират две оперативни бази – в София и Сливен. До месец май се очаква да заработи и базата в Долна Митрополия, което ще позволи още по-добро покритие на Северна България“, посочи Караджов, цитиран от пресслужбата на транспортното ведомство.

Той акцентира и върху напредъка в подготовката на летателния състав. По думите му за пълноценното функциониране на системата HEMS са необходими около 48–50 пилоти. „До края на март завършват обучението си още шестима пилоти, стартиран е интегриран курс за 12 нови и обществена поръчка за обучение на още 10. “Това показва, че България не изгражда временна мярка, а устойчива система за години напред“, смята вицепремиерът.

Към момента „България Хели Мед Сървиз“ разполага с четири медицински хеликоптера, като петият пристига до края на този месец, а до юни 2026 г. флотът ще достигне осем машини. Два от тях са оборудвани с лебедки за планински и труднодостъпни терени – именно там, където „златният час“ е решаващ.

Вицепремиерът подчерта и ролята на частната инициатива. „Това, което откриваме тук, е пример как частната инвестиция може да усили националната система“, каза още Гроздан Караджов и обяви началото на разширението на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ с нов болничен блок.

В него ще бъдат разположени отделения по хемодиализа, хирургия, анестезиология и интензивно лечение, както и модерен операционен блок. „Това означава нови възможности за лечение, повече медицински специалности и по-добра грижа за пациентите – не само от Габрово, но и от целия регион“, коментира вицепремиерът.