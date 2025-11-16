Стейбълкойните са като имейл в свят на факс машини

Възможно ли е 2025 г. да е „ChatGPT моментът“ за стейбълкойните? Може и да бъде, въпреки че с бавния темп, с който новата платежна технология напредва към ежедневното пазаруване, може да пропуснете промяната, пише колумнистът на Bloomberg Анди Мукерджи.

Вземете например EBANX. Това е платежна услуга като Stripe, фокусирана върху потребителите на развиващите се пазари в Латинска Америка, Африка и Азия, които искат да купуват от международни бизнеси като AliExpress, Uber, Airbnb и Spotify. „Днес 100% от потребителите ни плащат с фиатни пари“, посочва Жоао дел Вале, съосновател и главен изпълнителен директор на EBANX. „Мейнстрийм потребителят не използва стейбълкойни“, допълва той.

USDT на Tether и USDC на Circle Internet Group са двата най-популярни стейбълкойна в света – частно емитирани 1:1 дигитални двойници на официалната американска валута. Тези токени, които сменят собственост без имена в блокчейна се появиха преди малко повече от десетилетие като мост между по-рисковите криптовалути като биткойна и етера и конвенционалните банкови депозити. Но след като повечето големи пазари вече имат някакви регулации за тях, следващата цел на емитентите е да направят тези копия на фиатните пари мейнстрийм.

До известна степен това вече се случва в Латинска Америка, където доларовите стейбълкойни носят стабилност на хората, които се опитват да избягат от волатилността и инфлацията. Но за да нарасне общата им пазарна стойност от сегашните 315 млрд. долара до основната прогноза на Citigroup за 1,6 трлн. долара до 2030 г., потребителите са тези, които трябва да се постараят. Те трябва да могат да спестяват време или пари, позволявайки на блокчейн токените да станат част от един вече дълъг списък от почти мигновени, денонощни опции за дигитални разплащания. Каква допълнителна стойност стейбълкойните могат да дадат на ежедневните плащания?

Търговията онлайн е едно от очевидните приложения. Както електронната търговия, така и блокчейнът са по своята същност международни. Ето защо фирми за платежни услуги като EBANX използват механизми, които да позволяват приемането на токени като USDT и USDC също толкова лесно, колкото долари или евро. Дел Вале обаче не очаква чудеса за една нощ.

По изчисления на McKinsey & Co. стейбълкойните представляват по-малко от 1% от обема на световните ежедневни парични преводи, въпреки че от консултантската фирма също така отбелязват, че при сегашните темпове на растеж, те могат да задминат традиционните платежни методи за по-малко от десетилетие.

За да се осъществи тази смела прогноза, умните договори – или софтуерните програми, които автоматизират необходимата активност в блокчейн трансакцията, ще трябва да играят голяма роля. Те могат да помогнат за свиване на разходите, като намалят ръчната намеса при проверки за пране на пари и заобикаляне на санкции. Алгоритмите може също така да насочат парите към много конкретно приложение. Например туристка иска да плати в юани от своя Alipay+ портфейл, но магазинът в Сингапур, в който се намира, приема средства само през GrabPay – популярен портфейл в Югоизточна Азия. XSGD – дигитален еквивалент на сингапурския долар, е програмиран така, че да осъществява тази трансакция незабавно.

От паричната служба на Сингапур вече заявиха, че XSGD – и братовчед му XUSD – по същество отговарят на изискванията на предстоящите запускане стайбълкойн регулации. StraitsX, която издава токените, сега е водеща платежна институция в азиатския финансов център. Когато местният стартъп решава да експериментира със стейбълкойни като страничен проект през 2019 г., повечето регулатори не са достатъчно запознати с тези нови инструменти, нито с това каква роля биха могли да играят. С 9 млрд. XSGD, изтъргувани в блокчейна оттогава, потребителите очевидно са открили сами полезността на монетите.

Но дори и така, все още сме в началото. За да може приложението им да се разшири, регулаторната среда трябва да се поуспокои. В САЩ това означава намирането на баланса между конкуриращите се интереси. Криптоборсите са нетърпеливи да се сдобият с нови стейбълкойн потребители, като им предлагат щедри бонуси, докато по-малките американски банки се опасяват да не загубят депозити. Извън САЩ залозите са дори още по-високи. Китайската Ant Group иска да получи запазена марка за Antcoin в Хонконг, докато властите в Пекин – които забраниха търговията с криптовалута в континенталната част на страната – анализират рисковете за пазарния суверенитет от доларовите стейбълкойни.

Междувременно емитентите в Сингапур се надяват, че лиценз от паричните власти в града ще е достатъчен, за да получат достъп до потребители на други регулирани пазари. „Имаме набор от токени, подкрепени от пул активи“, коментира съоснователят и главен юрист на StraitsX Самсон Лео по време на финтех конференция в Хонконг. „Ако всяка юрисдикция иска от нас да разделяме резервните активи и да ги съхраняваме в тяхната банкова система, пулът ще се раздроби – и потребителската защита ще изчезне“, коментира той. Емитирането на отделна монета за всяка юрисдикция също би предизвикало объркване, допълни още, тъй като потребителите няма да могат да обръщат международните токени, само местните.

Но щом веднъж тези спънки бъдат изгладени, платежните фирми ще са се справили със задачата си. Започвайки от трансграничните плащания, те трябва да помогнат на потребителите да открият ситуации, при които използването на стейбълкойни ще им е от полза. Но това няма да стане набързо. Лео сравнява настоящото състояние на пазара с момента, когато някои бизнеси започваха да използват имейли, въпреки че много от останалите все още работеха с факс машини. Принтирането на имейл, за да се изпрати после по факса на друг потребител забавяше реализирането на ползите за ефективността.

С времето обаче по-добрата технология надделя и донесе обещаните ползи. Очаквайте нещо подобно да стане и с парите.