ЕСМ: Стейбълкойните може да се превърнат в опасност за финансовата стабилност

Това е възможно, в случай че те не са гарантирани и управлявани правилно, предупреди управляващият директор на институцията Пиер Граменя

11:45 | 16.10.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Стейбълкойните може да се превърнат в опасност за финансовата стабилност, ако не бъдат гарантирани и управлявани правилно. За това предупреди управляващият директор на Европейския стабилизационен механизъм (ЕСМ) Пиер Граменя в интервю от Вашингтон.

„Смятаме, че ако стейбълкойните станат мейнстрийм и ако не са гарантирани като пари на централни банки, то тогава очевидно има риск за цялата финансова система, не само в Европа, но и в целия свят“, коментира той, цитиран от Bloomberg.

Изказването му бе отправено след сходно предупреждение от Международния валутен фонд (МВФ) тази седмица, че стейбълкойн пазарът за 305 млрд. долара може да застраши традиционното кредитиране, да подкопае паричните политики и евентуално да предизвика разпродажби на някои от най-сигурните активи в света. Бордът за финансова стабилност също подчерта опасностите, свързани с криптовалутите.

Стейбълкойните, които са гарантирани от други фиатни пари, ценни книжа или суровини, се смятат за най-сигурната част от криптосектора. Но бързият му растеж и засилващите се връзки с традиционните финанси разпалват притесненията на регулаторите по света.

„Не че сме против стейбълкойните“, коментира Граменя, който е в американската столица за годишните срещи на МВФ. „Но трябва да са в рамка, която е безопасна за потребителите и финансовите актьори“, допълни той.

Граменя подчерта също, че ЕС не трябва да изостава от криптосвета – въпреки коментара на шефа на Австрийската централна банка Мартин Кохер, който не вярва, че „в еврозоната стейбълкойните ще бъдат толкова популярни, както в други части на света“.

„Тъй като 99% от стейбълкойните са деноминирани в долари, ако Европа не създаде стейбълкойни, деноминирани в евро, вероятно ще загубим една възможност“, каза Граменя, според когото парите в брой, дигиталните валути и стейбълкойните могат да съществуват заедно.

Преоценка на стандартите

От своя страна, председателят на Базелския комитет за банков надзор смята, че стейбълкойните може да предизвикат преоценка на новите банкови капиталови стандарти за криптоактивите.

„Темата на деня са стейбълкойните“, заяви Ерик Тедеен, който също така е и гуверньор на Шведската централна банка, в изказване отново от Вашингтон, цитиран от Bloomberg.

Но през 2022 г., когато се начертаваха новите криптозакони, те не бяха във фокуса. „Това е една причина, заради която може да се наложи обсъждане и оценка“, допълни той.

Мерките, които първоначално трябваше да бъдат приложени следващата година, предвиждат заделените средства за съхранение на стейбълкойни да са на същите високи нива като тези за по-рискови активи като биткойна например.

Финансовата индустрия лобира за промени, които биха направили работата на банките с криптовалути по-евтина, за да отразят еволюцията на индустрията от първоначалното съгласуване на пакета през 2022 г. САЩ, които ще регулират стейбълкойните чрез Закона Genius, също поставиха под въпрос целесъобразността на разпоредбите.

Тедеен добави, че ако се направят промени, то те ще са едва след много подробен процес и обсъждания със страните членки на комитета.

Последна актуализация: 11:54 | 16.10.25 г.
