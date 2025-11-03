А. Гяуров, Belаyer: Регулацията на криптосектора е крайно необходима

Въвеждането на европейските крипторегулации в българското законодателство, бурната година за криптоактивите на световно ниво и смелостта на българския инвеститор - това са само част от темите, които коментира управителят на компанията за професионално управление на криптоактиви Belаyer Ангел Гяуров в ексклузивно интервю за Investor.bg. Той ще е един от участниците в предстоящото издание на Investor Finance Forum, което ще се проведе на 11 ноември.

Криптосекторът премина през една бурна година, белязана от нови ценови рекорди, все по-голям институционален интерес и засилено ударение върху регулациите. Как се отразява това на инвеститорите в дигитални активи?

Инвеститорите стават все по-уверени в решението си да алокират част от своя портфейл в посока криптоактиви. Тяхното решение е подкрепено едновременно от легитимацията на криптоактивите чрез регулация - въвеждането на MiCA в ЕС и засилената работа по регулация в САЩ, а от друга страна чрез все по-широкото навлизане на приложения на технологията в традиционните финанси под формата на стабилни монети, блокчейн като инфраструктура за токензиирани акции, фондове, деривати и др. Като цяло блокчейн става все по-разпознат като адекватна на времето инфраструктура за уреждане на права, собственост и пренос на собственост в дигитална среда.

Волатилността през годината не уплаши инвеститорите с по-голям опит в крипто, но пък предостави възможност на други да инвестират на по-ниски оценки.

Ангел Гяуров, Belayer Ангел Гяуров е управител на Belayer и има над 15 години опит в управлението на инвестиции, дялово инвестиране и хедж фондове. Бивш управляващ директор за Европа на Arco Capital Management. Притежава експертиза в пълния инвестиционен цикъл. Ангел притежава бакалавърска степен по икономика и магистърска степен по макроикономика от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, MBA от INSEAD (Франция / Сингапур) и е лицензиран финансов анализатор, CFA.

Тази година европейското законодателство за регулиране на криптоактивите (MiCA) влезе в сила и у нас, като преходният период за прилагане на изискванията по него изтича средата на следващата година. Готов ли е секторът за пълното му прилагане и какво можем да очакваме след това по отношение на регулаторната среда?

Новите изисквания към компаниите в сектора са сериозни и това е очаквано предвид нуждата от по-високо ниво на професионализъм в сферата и създаване на по-сигурна среда за бъдещите клиенти на криптоуслуги. В Belаyer се подготвяме и прилагаме процеси, каквито се очакват от нас, доста преди финалното гласуване и приемане на закона от Народното събрание през юли тази година. Убедени сме, че регулацията на сектора е крайно необходима и ще бъде в полза на инвеститорите в криптоактиви, тъй като ще спомогне за изграждане на по-добра конкурентна среда с ясни продуктови дефиниции и по-малко „сиви зони“. Положителен сигнал е и откритият и конструктивен подход, демонстриран от Комисията за финансов надзор (КФН) към сектора, който ще ускори развитието на устойчив пазар на дигиталните активи в България.

Въвеждането на MiCA направи ли българина по-смел, когато става въпрос за инвестиции в криптовалути?

По-скоро ще го направи по-информиран. MiCA дава общ език. Какви услуги се предлагат, кой ги предлага и какви са правата и рисковете. Това помага на инвеститора в избора на лицензиран доставчик на криптоуслуги и да разбере как се управляват неговите активи. Смелостта е добро качество, когато е подкрепено с ясни правила и информирани решения.

На прага сме на окончателното влизане на България в еврозоната. Очаквате ли новата валута да промени нагласите на родните инвеститори – да ги направи по-предпазливи или, напротив, да разпали интереса им?

Еврото улеснява трансграничните разплащания и инвестиции. Това обикновено повишава апетита към по-добре диверсифицирани портфейли, включително към дигитални активи с ясен регулаторен статус и еврови ончейн (в блокчейн веригата, бел. ред.) решения като например EUR-стейбълкойни или токенизирани евроактиви. В краткосрочен план е нормално част от инвеститорите да са по-предпазливи, но в средносрочен очаквам по-структурирано и дългосрочно инвестиране.

След изборите в САЩ активно се заговори за влизането на биткойна в държавния резерв на страната. Как гледате на възможността все повече национални правителства се обърнат към дигиталните активи за резервите си?

Съществуват две тенденции, когато става въпрос за възприемане на криптоактивите като форма на национална политика. Насочването на национални финансови резерви в активи, които не зависят от чужда валута и влияние, е отчетлива тендениция. Някои криптоактиви като биткойн и етер притежават подобни желани свойства - ограничено предлагане, нарастваща стойност, подкрепено от разширяване на мрежовите ефекти и повишаващо се търсене.

В същото време през “дигитализиране” на своята валута и качването ѝ ончейн, т.е. на блокчейн инфраструктура, държавите биха могли да се предпазят от доминиращата позиция на стейбълкойни на американския долар в този сектор. Очаквам повече правителства да предложат дигитална, стейбълкойн версия на своята валута, като я интегрират в своята икономика, за да поддържат търсене на своя държавен дълг. Япония е последната държава пример за това.

През последните месеци все по-често чуваме да се говори за напредъка около дигиталното евро. Може ли то да се превърне в конкуренция на криптоактивите или ще засили интереса към тях?

Зависи от неговия дизайн. Ако е прекалено рестриктивно, ще е полезно основно за определени платежни сценарии. Ако е оперативно съвместимо, програмируемо и на публична блокчейн мрежа може да отключи нови модели за разплащане и сетълмент като възприеме голяма част от добавената стойност на криптоактивите, а именно свободата да се разполагаш с тях по всяко време и управляваш с цел извличане на максимална полза. Тя може да дойде под формата на ефективност и удобство на ползване или като постигната доходност от различни приложения на децентрализираните финанси.

Във всички случаи дигиталното евро ще ускори дигитализацията на плащанията и финансовата грамотност в тази посока — което исторически корелира с по-високо приемане на дигитални активи.

Стейбълкойните са последният хит в криптосектора и набират все по-голяма популярност. Според Вас, това трайна тенденция ли ще е или те ще се окажат само врата към останалата част от света на дигиталните активи?

Според нас стабилните монети тепърва започват да разгръщат своя потенциал в множество сектори. Те вече са инфраструктурен слой за плащания и трансгранични преводи. Тази тяхна роля ще бъде популяризирана от внедряването им в електронната търговия през компании като Stripe и Shopify. Компании като Coinbase, а също така и банкови институции, ще предлагат мигновени on и off ramp решения и 24/7 преводи. Стабилните монети ще бъдат от полза на бизнеса, отключвайки по-бърз оборот на капитала, възможност за програмиране и автоматизация на бизнес процеси и по-ефективно управление на финансовите резерви.

Към днешна дата капитализацията на стабилните монети е над 305 млрд. долара - увеличение с 50% спрямо началото на годината, но очакваме още по-сериозно нарастване, когато регулацията за криптопазарите в САЩ бъде окончателно приета.

Защо избрахте да подкрепите Investor Finance Forum?

Belаyer е българска компания, която предлага професионално управление на криптоактиви и за нас е важно да сме част от диалога между институции, бизнес и инвеститори. Форумът събира точните хора и дава широк поглед върху финансовите пазари с добре аргументирани тези.

