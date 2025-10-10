Американската стейбълкойн мечта е кошмар за Китай

Преди десетилетие стейбълкойните бяха замислени като мост за спекулантите, по който да пътуват между по-рисковите дигитални активи като биткойна и по-спокойния свят на фиатните пари. Това обаче се променя бързо. В ръцете на администрацията на Доналд Тръмп тези доларови клонинги се оформят като магистрала, която ще пренесе влиянието на Америка по целия свят. И китайският президент Си Дзинпин не приема лекомислено този нов фронт на геополитическа конкуренция, пише колумнистът на Bloomberg Анди Мукердий в материал.

Това е фундаментално пренастройване на паричната архитектура след Втората световна война, в която САЩ вече не са склонни да играят историческата си роля на доставчик на сигурни активи на останалия свят.

Мащабните покупки на американски държавни ценни книжа от чуждестранни централни банки допринасят за международното търсене на долари като средство за съхранение на стойност. Страничният ефект обаче е да направи САЩ неконкурентоспособни в търговията. Или поне това е позицията, формулирана в документ от ноември миналата година дело на Стивън Миран, ръководител на групата на икономическите съветници на президента Доналд Тръмп. Сега той е член на борда на Федералния резерв. „От търговска гледна точка доларът е постоянно надценен, до голяма степен защото доларовите активи функционират като световна резервна валута“, пише Миран. „Това надценяване натежа силно върху американския производствен сектор, като същевременно облагодетелства финансовите сектори на икономиката“, посочва той.

И тук идват доларовите стейбълкойни, регулирани от наскоро приетия закон, известен като GENIUS Act. Тъй като им е забранено да плащат лихва, тези виртуални активи сами по себе си няма да бъдат привлекателно средство за съхранение на стойност. Това е умишлено. Докато се конвертират по номинал в долари, те ще имат международна популярност като средство за разплащане. В страни с висока инфлация, капиталов контрол или нестабилни правителства хората може да искат да използват тези токени, за да изпращат и получават пари през блокчейна. С навлизането на американските стейбълкойни на масовия пазар се очаква цената на международните парични преводи, непропорционално висока за малки фирми и физически лица, да се срине от сегашната си средна стойност от 6,5%, привличайки още повече потребители ежедневно.

Но за ужас на Пекин това ще даде тласък на нова вълна доларизация точно когато страната се бори за по-голяма роля на юана в международните плащания.

Вземете за пример Пакистан, водеща дестинация от инициативата „Един пояс, един път“ и получател на милиарди долари китайски инвестиции. Администрацията на Тръмп брои Исламабад като ентусиазиран поддръжник на международната си криптоинициатива. От май 2021 г. насам местната рупия е загубила почти половината от стойността си спрямо долара. Въпреки че инфлацията се охлади спрямо максимума от 38% през 2023 г. и валутата се е стабилизирала, това се дължи до голяма степен на помощта от Международния валутен фонд – 24-ият спасителен план на страната за 75 години. Очевидно е, че между вътрешен банков депозит и блокчейн портфейл, пълен с цифрови долари, повечето пакистанци в крайна сметка може да изберат второто.

И това е само един пример. От Standard Chartered изчисляват, че тези токени ще изсмучат депозити на стойност 1 трлн. долара от банките в развиващите се икономики през следващите няколко години. Гневът на т. нар. „търговия на обезценяването“, при която инвеститорите се разочароват от фиатни пари и търсят сигурност в злато и криптовалути, няма да пощади банковата система.

Парадоксално обаче, но това не е краят на господството на долара, а неговото възраждане в нова концепция, която няма да зависи от трупането на сигурни активи от чуждестранни институции, според Жан-Пиер Ландау, бивш заместник-управител на Френската централна банка.

Тъй като емитентите на стейбълкойни в САЩ ще бъдат задължени по закон да обезпечават своите токени с банкови депозити, краткосрочни държавни ценни книжа и споразумения за обратно изкупуване, обезпечени от държавни облигации, бюджетният дефицит в САЩ все пак ще бъде финансиран. Както каза Ландау в скорошен разговор с икономиста от Университета в Принстън Маркус Брунермайер, вместо да черпи сила от резервния си статус, дигиталният долар ще придобие способността си да финансира фискални дефицити чрез ефекта на дигиталната мрежа, където всеки нов потребител на платежния инструмент, където и да е било, ще го направи по-привлекателен за другите. С наличието на повече монети в обращение, емитентите ще трябва да купуват повече държавни ценни книжа.

Но какво се случва с онези икономики, чиито валути губят от американските стейбълкойни? Загрижена за това какво би могло да означава изтичането на депозити за банковото финансиране, Европа се опитва да противодейства на американската криптоатака с официалното дигитално евро, което вероятно ще се появи на бял свят с някои ограничения за това колко токени може да се държат в портфейл.

Много вероятно е обаче Китай да възприеме различна стратегия. След като не постигна голям успех в налагането на токенизираната версия на юана e-CNY на местно ниво, страната може да пренасочи фокуса си към това да позволи на частния сектор да работи с виртуални копия на офшорния юан. Но предвид дългогодишното недоверие към този клас активи – търговията с криптовалути е забранена на континента – Пекин може да разчита на новия закон за стейбълкойните на Хонконг, за да тества почвата.

Предизвикателството пред Китай е далеч по-реално от утопичната идея на Марк Зукърбърг от 2019 г. за Libra – чисто нова световна валута, която обещава да отговори на „ежедневните финансови нужди на милиарди хора“ и един ден да съперничи на долара. Като правят възможно т. нар. търговия на обезценяването да съществува едновременно с нова форма на технологично господство, американските стейбълкойни ще дадат решение, но по различен начин. Дори ако хората и институциите в световен мащаб загубят вяра в долара, те все още може да се нуждаят от неговите клонинги в частния сектор, за да плащат сметките си. И Тръмп може и да се наслаждава на тази мечта, но не и Си.