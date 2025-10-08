Стейбълкойните може да подкрепят с трилиони славата на долара

Налагането на стейбълкойните на международно ниво може да доведе до приток на капитал в размер на трилиони към щатския долар през следващите години, дори в момент, когато оценките за бъдещото търсене на цифровия актив варират значително, според JPMorgan Chase.

„Вместо да ускорява дедоларизацията, увеличаващото се приемане на стейбълкойни има потенциал да засили ролята на долара в международните финанси“, заяви екип анализатори на JPMorgan в бележка, цитирана от Bloomberg.

Банковите стратези имат широк диапазон от оценки за евентуалния мащаб на пазара на стейбълкойни, дори в рамките на самата JPMorgan. Екип от стратези за акции на развиващите се икономики очаква пазарът в крайна сметка да нарасне до 2 трлн. долара. Стратезите на банката, следящи влиянието на лихвените проценти в САЩ, са по-предпазливи и определят евентуален размер от около 500 млрд. долара.

В горния край на този диапазон валутните стратези на JPMorgan в крайна сметка очакват допълнително търсене за около 1,4 трлн. долара до 2027 г., които да подкрепят растежа на пазара на стейбълкойни. Това е голяма сума, макар че все още е нищожна в сравнение с дневния обем на търговията с доларови валутни двойки от 8,6 трлн. долара, според последните статистически данни на Банката за международни разплащания.

Стратезите на JPMorgan изчисляват, че около 99% от общото предлагане на стейбълкойни е обвързано едно към едно с щатския долар или основните доларови активи. За разлика от биткойна и други криптовалути, чиято цена може да варира значително, стейбълкойните са предназначени да проследяват стойността едно към едно на традиционни валути, предимно на долара.

Въпреки че растежът на сегмента на стейбълкойните предполага търсене на долари, това ще зависи дали то ще се изгради върху привличане на парите от депозити в американски банки или фондове, което би било неутрално спрямо долара, или на базата на нови покупки от чуждестранни корпорации и домакинства.

Досега растежът на стейбълкойните не е довел до осезаемо въздействие върху валутните потоци, според екипа на JPMorgan. Но те отчитат тясна корелация през последните две години между стойността на долара и общата пазарна капитализация на стейбълкойните като клас активи.

Ако биткойнът, който достигна рекордно висока цена тази седмица, и доларът продължат да поскъпват в дългосрочен план, това би могло да сигнализира за по-нататъшен растеж и при стейбълкойните, заявява още екипът на JPMorgan.

„Стейбълкойните в момента имат по-голяма доларова доминация, отколкото други международни финансови системи“, посочват анализаторите на банката. „Ако корелацията долар-биткойн остане положителна, докато и двата [актива] са силни, може да се твърди, че това представлява най-благоприятният фон за достигане на горните оценки за размера на пазара на стейбълкойни“, посочват още те.