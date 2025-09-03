IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Стейбълкойните обвързват криптосектора с Фед както никога досега

Според Майкъл Сейлър АІ ще стане най-големият потребител на стейбълкойни

12:11 | 03.09.25 г.
Снимка: Lam Yik/Bloomberg
Докато трейдърите са фиксирани върху последните коментари на управителя на Федералния резерв Джером Пауъл, един по-ключов сюжет се разиграва при стейбълкойните, пише CoinDesk.

Секторът почти се удвои за година до 280 млрд. долара, като повечето емитенти притежават краткосрочни американски държавни ценни книжа като обезпечение. Това обвързва ликвидността в криптосектора още по-пряко с политиката на Фед от когато и да е било, посочва главният изпълнителен директор на OKX Singapore Грейси Лин.

„Докато пазарите все още смилат последните коментари на Пауъл за лихвите, една по-значима дългосрочна промяна се случва отвъд графиките и новинарските заглавия. Това е при т. нар. „скучни“ стейбълкойни, където виждаме по-добри дългосрочни ценови сигнали“, посочва Лин в бележка до CoinDesk.

Според нея следващата стъпка трябва да е унифицирането – „стейбълкойните построиха пътя, сега се нуждаят от обединен пазар, който носи ликвидност, ефективност и истинска полза за инвеститорите“, допълва тя.

Анализ на Coinbase прогнозира, че пазарът ще стигне 1,2 трлн. долара през 2028 г., водейки до покупки на нови държавни облигации за 5,3 млрд. долара всяка седмица. Покупките може и леко да намалят доходността, но рискът се крие другаде: осребряването може да отключи вълна от продажби, които да пресушат ликвидността.

Междувременно очаква се използването на стейбълкойните само да процъфтява - поне според Майкъл Новограц, основател и главен изпълнителен директор на Galaxy Digital. По думите му инструментите с изкуствен интелект (АІ) ще увеличат използването на стейбълкойни, тъй като двете технологии стават все по-свързани.

„В не толкова далечното бъдеще най-големият потребител на стейбълкойни ще е АІ“, прогнозира той в интервю за Bloomberg TV в рамките на конференция в Хонконг.

Милиардерът, който е и едно от най-наложилите се имена в криптосредите през последните години, даде пример с АІ инструмент, който автоматично прави пазарска поръчка и плаща за покупките със стейбълкойни. „По някое време в близкото бъдеще, не знам дали е една година, или пет години, ще видите експлозия на стейбълкойн трансакции“, коментира той.

