Нова тенденция на Wall Street подкрепя златото за сметка на валутите

Инвеститорите, притеснени за бъдещето на долара и други основни валути, се насочват към златото, биткойна и други алтернативни активи, подхранвайки тенденция, която на Wall Street е позната като „търговия на обезценяването“ (debasement trade), пише Wall Street Journal.

Трейдърите се втурнаха да купуват злато, след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл сигнализира през август, че централната банка ще започне да понижава основните лихви въпреки ниската безработица в САЩ и инфлацията над целта, което тласна цените до рекордни нива. Най-активно търгуваните фючърси върху златото във вторник за първи път надхвърлиха 4000 долара за тройунция.

Поскъпването на златото през 2025 г. е необичайно, тъй като не е предизвикано от финансова криза. 52-процентното увеличение на цената на фючърсите през тази година е напът да надмине подобни скокове от първата година на пандемията от Covid-19 и рецесията от 2007-2009 г., отстъпвайки само на инфлационния шок от 1979 г.

Днес инвеститорите наливат пари в ценни метали като злато и криптовалути като биткойн, докато американският президент Доналд Тръмп обещава да стимулира икономиката чрез данъчни облекчения. В същото време трейдърите тласкат цените на акциите до рекордни нива, ентусиазирани от всичко, свързано с изкуствения интелект.

Макар че инвеститорите правят все по-спекулативни залози, че бумът ще продължи, те също така търсят начини да се предпазят от потенциалните последици от дисфункцията на американската политика, включително разширяващите се бюджетни дефицити и настоящото спиране на работата на правителството. Това ги води към активи, които не са деноминирани в долари.

Wall Street сочи този ход като доказателство, че нарастващият дълг и неприятно високата инфлация нарушават перспективите пред валутите, които подкрепят глобалната финансова система.

Цените на златото се вдигат от години благодарение на централните банки по целия свят, които купуват ценния метал – тенденция, която се ускори след безпрецедентните санкции на Запада срещу Русия заради инвазията в Украйна през 2022 г. Това помогна на златото тази година да изпревари еврото като втория по големина резервен актив.

Обещанието на Тръмп да преобърне глобалната търговска система през 2025 г. добави импулс, тласкайки американския долар до най-слабото му първо полугодие от над пет десетилетия.

Оттогава стойността на долара се стабилизира. Същото се случи и със златото – до момента след речта на Пауъл през август.

Влиянието на Фед

Дори след като митата на Тръмп повишиха някои цени, централният банкер сигнализира началото на цикъл на понижаване на лихвите от Федералния резерв, за да отблъсне опасността на американския пазар на труда. Тръмп, който се очаква да назначи наследник на Пауъл като председател на Федералния резерв през следващата година, призова за още по-рязко понижаване на лихвите в следващите месеци в опит да поддържа американската икономика в добро състояние.

Прогнозите за спад на лихвите засилиха дългосрочните инфлационни очаквания, подкрепяйки доходността на дългосрочните американски държавни дългови инструменти. Те също така предизвикаха прилив към рискови активи – от технологични акции до криптовалути. Биткойнът, който инвеститорите често описват като форма на „цифрово злато“ за хеджиране срещу валутни рискове, е поскъпнал с над 30% през тази година и в понеделник достигна рекордни нива над 125 хил. долара.

В същото време дори инвеститорите, които са оптимистично настроени към акциите и икономическите перспективи, се обърнаха към ценните метали като защита. Според Morningstar Direct през септември търговците са насочили рекордните 33 млрд. долара към американски борсово търгувани фондове, свързани с физическо злато. Миналата седмица BlackRock промени моделните си портфейли, които се следят от хиляди финансови консултанти, увеличавайки експозицията към акции и изкуствен интелект, като същевременно добави хеджове като злато.

В предишни времена повече инвеститори може би са търсили застраховка от активи, деноминирани в долари, като държавни ценни книжа, което е повишавало стойността на долара и е натежавало върху разходите по заемите за американците.

Сега, според основателя на Citadel Securities Кен Грифин, инвеститорите и централните банки „разглеждат златото като сигурен актив по начина, по който преди се разглеждаше доларът. Това е, което наистина ме тревожи“.

В интервю за репортер на Bloomberg на конференция в Ню Йорк Грифин обобщи новата нагласа: „Ще заложа на американския бизнес, но искам да имунизирам част от суверенната си експозиция към Съединените щати.“

