Златото царува насред перфектната буря, отвяла американския долар

Златото за пореден път доказва, че е големият победител от перфектната буря, разразила се в световната икономика и геополитика в момента, но може ли да се окаже по-добро убежище от американския долар?

Постепенното обезценяване на американската валута заради радикалните промени в политиките на САЩ у дома и в чужбина бе един от двигателите на тазгодишното рали при благородния метал, който мина прага от 4000 долара за тройунция. В същото време несигурността около случващото се във Вашингтон накара мнозина инвеститори да се отдръпнат от долара и да се насочат в друга посока.

Но според милиардера инвеститор Кен Грифин от Citadel възгледите, че златото е по-сигурен актив от долара е „наистина притеснително“, цитиран от Bloomberg.

Продължаващата блокада на американската администрация и възможността за евентуално намаляване на лихвените проценти от страна на Федералния резерв тласкат хората към благородния метал, който достигна нов ценови рекорд по-рано в понеделник. Междувременно расте и интересът към среброто и биткойна – два актива, които също се очаква да подобрят скоро ценовите си рекорди.

В САЩ се наблюдават фискални и парични стимули, по-характерни за времената на рецесия, което разпалва пазара, коментира Грифин, който сравни случващото се в американската икономика със „захарно опиянение“.

Цената на златото през последната година. Графика: tradingeconomics.com

Но политиката на САЩ не е единствената причина златото да засвидетелства отново статута си на предпочитан актив по време на кризи – истински или не толкова. Във Франция премиерът Себастиен Льокорню подаде оставка, изпращайки страната в нова спирала на политическа криза. В същото време почти сигурното назначаване на Санае Такаичи за следващ японски премиер също изпрати вълна на несигурност към финансовите пазари.

Политическите сътресения във Франция и Япония прибавят към фискалните тревоги и допринасят за ралито на златото, коментира в бележка Ники Шийлс, ръководителка на звеното за проучвания и стратегии за метали на MKS PAMP SA, цитирана от Bloomberg. „Смесица от ритейл (особено в Европа и Япония) и институционални потоци движат последния пик“, коментира тя.

Централните банки и златните борсово търгувани фондове са ентусиазирани купувачи: Китайската централна банка удължи серията си на покупки и през септември за 11-и пореден месец.

Показателно е и развитието в сектора на износа в Австралия, където златото изпревари втечнения природен газ като втората по стойност експортна суровина на страната, съобщиха властите.

Приходите от злато ще достигнат до 60 млрд. австралийски долара (39,6 млрд. щатски долара) през 2025-2026 г. – 12-месечния период до следващия юни – от 47 млрд. австралийски долара през предходната година и почти двойно на общата сума през предходните две години, съобщиха от Министерството на индустрията, науката и ресурсите, цитирани от Bloomberg. Ръстът частично ще компенсира очакваното понижение на приходите от други суровини, включително желязната руда (първа по стойност експортна суровина).

„Основният двигател на актуализираната в посока нагоре износна стойност през 2025-2026 е изключителното повишение на цените на златото в щатски долари“, посочват от министерството в тримесечен доклад. „Подновеното укрепване на цените на златото идва на фона на намаляване на лихвените проценти в САЩ – което понижава алтернативната цена за притежаването на злато – и растат опасенията за фискалните перспективи на САЩ и темпа на инфлация“, се посочва още.

Австралия е един от водещите производители на злато с очакван ръст в производството от 340 тона през 2025-2026 до 369 тона през следващия 12-месечен период.