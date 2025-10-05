Цената на биткойна достигна нов рекорд

Цената на биткойна отбеляза нов рекорд, като достигна 125 689 долара в неделя в Азия, надминавайки предишния си рекорд, поставен на 14 август, съобщи Bloomberg.

Инвеститорите спекулират, че блокирането на работата на американската администрация, което започна в сряда, ще насочи търсенето към активи, считани за сигурно убежище.

„На фона на много активи, включително акции, злато и дори колекционерски предмети като Покемон карти, чиито цени достигат рекордни нива, не е изненада, че биткойнът се възползва от нагласите за обезценяване на долара“, коментира Джошуа Лим, съуправител в криптокомпанията FalconX.

Оптимистичните настроения се засилват и от традиционното поскъпване на биткойна през месец октомври – криптовалутата е отбелязала ръст на стойността в девет от последните десет месеца октомври.

Най-големият дигитален актив по пазарна стойност достигна предишния си връх от 124 514 долара на 14 август, а от началото на годината бележи над 30% ръст.

Цената на биткойна се покачва стабилно през по-голямата част от последната година в резултат на благоприятния законодателен климат във Вашингтон, въведен от президента Доналд Тръмп. Редица публични компании увеличиха търсенето, като следват все по-популярната корпоративна тактика за натрупване на запаси от биткойни. Тази стратегия вече обхваща и по-малките конкуренти като етера, което доведе до масово поскъпване на цифровите активи.

„Спирането на работата на администрацията има значение този път“, коментира Джеф Кендрик, глобален ръководител на отдела за цифрови активи в Standard Chartered Plc. Той очаква бииткойнът да поскъпне през този период. Според него криптовалутата е била „в различно положение“ по време на предишното спиране на работата на американската администрация между 2018 и 2019 г., когато токенът се търгуваше по-малко в синхрон с традиционните рискови активи.