Цената на биткойна достигна нов рекорд

Оптимистичните настроения се засилват от традиционното поскъпване на криптовалутата през месец октомври

09:18 | 05.10.25 г.
Снимка: Bloomberg
Цената на биткойна отбеляза нов рекорд, като достигна 125 689 долара в неделя в Азия, надминавайки предишния си рекорд, поставен на 14 август, съобщи Bloomberg.

Инвеститорите спекулират, че блокирането на работата на американската администрация, което започна в сряда, ще насочи търсенето към активи, считани за сигурно убежище.

„На фона на много активи, включително акции, злато и дори колекционерски предмети като Покемон карти, чиито цени достигат рекордни нива, не е изненада, че биткойнът се възползва от нагласите за обезценяване на долара“, коментира Джошуа Лим, съуправител в криптокомпанията FalconX.

Оптимистичните настроения се засилват и от традиционното поскъпване на биткойна през месец октомври – криптовалутата е отбелязала ръст на стойността в девет от последните десет месеца октомври.

Най-големият дигитален актив по пазарна стойност достигна предишния си връх от 124 514 долара на 14 август, а от началото на годината бележи над 30% ръст. 

Цената на биткойна се покачва стабилно през по-голямата част от последната година в резултат на благоприятния законодателен климат във Вашингтон, въведен от президента Доналд Тръмп. Редица публични компании увеличиха търсенето, като следват все по-популярната корпоративна тактика за натрупване на запаси от биткойни. Тази стратегия вече обхваща и по-малките конкуренти като етера, което доведе до масово поскъпване на цифровите активи. 

„Спирането на работата на администрацията има значение този път“, коментира Джеф Кендрик, глобален ръководител на отдела за цифрови активи в Standard Chartered Plc. Той очаква бииткойнът да поскъпне през този период. Според него криптовалутата е била „в различно положение“ по време на предишното спиране на работата на американската администрация между 2018 и 2019 г., когато токенът се търгуваше по-малко в синхрон с традиционните рискови активи.    

Последна актуализация: 09:21 | 05.10.25 г.
биткойн цена на биткойна криптовалути
effectiv
преди 1 час
Az_Kocho
преди 2 часа
До: RoyBatty.... инфлацията в ЕС е 2.2 пр, в сащ е малко над 3 пр. Инфлацията в Аржентина и в Турция проби върхове. Това което проби тавана са цените на активите заради 15 годишното печатане на пари. То приключи през 2022 и сега има унищожаване на пари. Това води до спад в цените на имотите на запад, ще доведе и до спад на други активи. Цялата фондова борса се крепи на мечтите и надеждите на хората за непрестанен ръст на 3-4 акции, които нямат покритие с активи на тези стойности.
Az_Kocho
преди 4 часа
До: Solar Power.."С излишъка копаш крипто." От къде го копаш? От ла ла ленд ли? Не е ли това копане нещо в обърканите мозъци на хората същото като печатане на пари от някъде-ла ла ленд? Биткойн е едно нищо което в представите на хората струва 120 к долара! А защо да не струва и 1млн. Или 1 милиард долара? А защо не и 1 трилион? Цента му е от 0 до безкрайност защото някой някъде в казал че струва еди колоко си! С какво е обвързан биткойна? Ако цента му се срине до нула какво ще се случи? НИЩО!
Solar Power
преди 4 часа
До: RoyBatty Зарязваш всякакви руски бензини и дизели. Слагаш си едни панелки за 30 палки и си офгрид до края на живота си. С излишъка копаш крипто. Колкото по рано се оттървеш от руските и арабските зависимости толкова по-добре !
RoyBatty
преди 4 часа
Биткойна ли се вдига или инфлацията проби тавана?
