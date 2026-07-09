Защо най-добре представящият се борсов индекс в света тази година навлезе в мечи пазар?

Южнокорейският борсов индекс Kospi премина само за няколко седмици от статута на най-добре представящия се фондов показател в света към територията на мечия пазар. Това показва охлаждането на ентусиазма на инвеститорите към компаниите, свързани с изкуствения интелект (AI), и подчертава рисковете от силната концентрация на пазара, пише CNBC.

В сряда Kospi се понижи с над 5%, с което спадът му достигна 20% спрямо рекордния връх от 19 юни. В четвъртък бенчмаркът приключи сесията с леко повишение след волатилна търговия.

„Този спад се дължи на нарастващия скептицизъм на глобалните инвеститори към темата за изкуствения интелект, съчетан с изключително висока концентрация на пазара“, коментира Маниши Райчаудхури, главен изпълнителен директор на Emmer Capital.

Бързината на този обрат разкрива една от основните характеристики на тазгодишния подем - силната зависимост на Южна Корея от бума около изкуствения интелект. Именно тази силна зависимост както изведе индекса до рекордни върхове, така и сега го повлече надолу.

„Корекцията се дължи повече на позиционирането на инвеститорите, отколкото на влошаване на фундаменталните показатели“, посочват експертите на Fibonacci Asset Management Global.

Нарастващата глобална несигурност и опасенията, че подобренията в корпоративните печалби може да се забавят, също са направили инвеститорите по-предпазливи. Въпреки това анализаторите определят спада на Kospi като „здравословно рестартиране, а не фундаментална промяна в перспективите“.

Според Питър Ким, глобален инвестиционен стратег в KB Financial Group, движението отразява и по-широка промяна в начина, по който функционират съвременните пазари.

„Превръщането на инвестирането в своеобразна игра доведе до подобни резки колебания, движени по-малко от фундаментите и повече от новините и пазарната мода“, казва той.

Корекция на оценките

Kospi беше силно засегнат въпреки стабилните финансови резултати на компаниите, които са в центъра на разпродажбите. Във вторник Samsung отчете рекордна печалба, а цените на чиповете за памет продължават да се повишават. Въпреки това акциите на технологичния гигант поевтиняха заради опасения, че разходите за изкуствен интелект може да се забавят.

„Пазарът поставя под въпрос темпа на растеж на печалбите, а не устойчивостта на търсенето на AI като цяло“, посочват от Fibonacci Asset Management Global. „Това е важна разлика, защото показва, че наблюдаваме корекция в оценките, а не края на цикъла на изкуствения интелект.“

В подкрепа на силното търсене Ролф Булк, ръководител на отдела за полупроводници и инфраструктура във Futurum Group, отбелязва, че цените на чиповете за памет са се повишили с между 50% и 80% през второто тримесечие спрямо предходното, като до края на годината се очакват нови увеличения.

Булк допълва, че фундаменталните показатели на производителите на памет остават стабилни благодарение на многогодишния недостиг на предлагане и дългосрочните договори с големите доставчици на облачни услуги. Питър Ким от KB Financial Group също смята, че „силните фундаментални показатели и добрата видимост върху бъдещите печалби превръщат настоящата корекция във възможност за инвеститорите, които могат да понесат краткосрочната волатилност“.

Въпреки последния спад Kospi все още е нагоре с над 70% от началото на годината, след като през миналата година поскъпна с повече от 75%.

„Макар че краткосрочната волатилност може да се запази, перспективите в средносрочен план остават благоприятни“, казват анализаторите. „След като глобалните нагласи към риска се стабилизират, чуждестранните инвеститори вероятно отново ще насочат вниманието си към Южна Корея заради ключовата ѝ роля във веригата за доставки на технологии за изкуствен интелект.“

Експертите обаче предупреждават, че моментът на трайно възстановяване на южнокорейския фондов пазар остава труден за прогнозиране и ще зависи до голяма степен от развитието на световните пазари.

Според Булк предстоящото листване на SK Hynix в САЩ в петък може да даде краткосрочен тласък на акциите на производителите на чипове за памет. Положителни коментари от ръководството относно устойчивостта на цикъла при паметите през втората половина на 2026 г. биха могли да подкрепят както акциите на производителите на чипове, така и целия индекс Kospi.

„Публикуването на резултатите за второто тримесечие на 2026 г. от SK Hynix и Samsung Electronics по-късно този месец може да се превърне в още един положителен катализатор. Ако и двете компании потвърдят устойчивостта на цикъла през втората половина на 2026 г., това ще подкрепи както техните акции, така и по-широкия южнокорейски пазар“, посочва той.