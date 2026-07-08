Потреблението на енергия за охлаждане в домакинствата в ЕС се е удвоило за 6 години

С настъпването на по-горещите дни климатизацията играе все по-важна роля в ежедневието. Потреблението на енергия за охлаждане в домакинствата в Европейския съюз е нараснало до 80,4 хиляди тераджаула през 2024 г., сочат данни на Евростат, разпространени днес.

За сравнение, през 2018 г. домакинствата в ЕС са използвали 40,5 хиляди тераджаула за охлаждане на помещения, което означава, че до 2024 г. общото крайно енергопотребление се е удвоило. В периода между 2018 и 2024 г. потреблението се е увеличавало всяка година, с изключение на 2023 г. (когато е регистриран годишен спад от 1,9%) и 2020 г. (-2,5%).

Графика: Евростат

Италия, Испания и Гърция са страните с най-високо общо енергийно потребление за охлаждане на помещения в ЕС – съответно 26,3 хил. тераджаула, 14,3 хил. тераджаула и 11,9 хил. тераджаула.

В Кипър и Малта обаче делът на енергията, използвана за охлаждане на помещения, в крайното потребление на домакинствата е най-висок – съответно 16% и 15%. В Гърция 7,4% от енергопотреблението на домакинствата е било за охлаждане, докато в Испания и Италия тези дялове са били по-ниски — съответно 2,5% и 2,3%.

В България този дял е 0,6%, а потреблението на енергия за охлаждане през 2024 г. е достигнало 512 тераджаула.