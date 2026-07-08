България взе нов заем от международните пазари за 2,5 млрд. евро

България излезе на международните капиталови пазари за първи път след присъединяването си към ерозоната, като преотвори три емисии еврооблигации с обща номинална стойност от 2,5 млрд. евро, съобщи Министерство на финансите.

Обемът на емисиите с падежи през 2032 г. и 2038 г. беше увеличен с по 1 млрд. евро, а този на емисията с падеж през 2045 г. с 500 млн. евро.

Облигациите са емитирани в рамките на Средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари.

Трансакцията привлече силен инвеститорски интерес, като съвкупният обем на поръчки превиши 9,5 млрд. евро, което позволи първоначално предложеният спред да бъде намален с 30 базисни точки за емисиите с падеж 2032 г. и 2038 г. и с 25 базисни точки за книжата с падеж през 2045 година, посочват от министерството.

Окончателният спред над осреднения лихвен суап възлезе на 60 базисни точки за книжата с падеж 2032 г., 115 базисни точки за книжата с падеж 2038 г. и 140 базисни точки за емисията с падеж 2045 г., уточни финансовото ведомство

Новопоетият държавен дълг попада в законовото ограничение от 3,8 млрд. евро, съгласно Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Припомняме, че вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев прецени, че доходността е добра за България и не натоварва в дългосрочен аспект плащането по лихвите. Той обяви, че до края на годината е вероятно да има още едно излизане на международните пазари, тъй като все още не е набран дългът, необходим за плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост и за покриване на дефицита.

В проектобюджета за 2026 година е записано, че максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през тази година, е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE) за укрепване на отбранителната индустрия.

Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро, или 30,1% от БВП. До днес набраният нов дълг от началото на годината възлиза на 1,41 млрд. евро.

Управляващите планират Бюджет 2026 да бъде окончателно приет до края на юли.