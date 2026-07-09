Синдикатите се обявиха против съкращенията във Volkswagen, протестират във Волфсбург

Влиятелните синдикални лидери на Volkswagen AG обещаха да се борят срещу плановете на групата за мащабни съкращения на работни места и закриване на фабрики в Германия, докато ключови инвеститори и други заинтересовани страни се събраха на заседание на Надзорния съвет, за да обсъдят плана на главния изпълнителен директор Оливер Блуме, съобщава Bloomberg.

„Ние, работниците, не сме причинили тази криза“, заяви Даниела Кавало, ръководител на влиятелния работнически съвет на VW, по време на протест пред централата на германската компания във Волфсбург, на който присъстваха няколкостотин служители. „Ръководството трябва да си напише домашното, политиците също, докато ние вече сме готови да свършим нашите задължения“, подчерта тя.

Най-големият европейски автомобилен производител е притиснат да намали разходите и да подобри ефективността, което съживи напрежението между ръководството и синдикалните лидери, които имат властта да се противопоставят на решения, с които не са съгласни.

Печалбите на Volkswagen се свиват в Китай, като ръководството, водено от Блуме, призова за спешни мерки за повишаване на конкурентоспособността. Те са насочени по-специално към германските обекти, където разходите за енергия и труд остават високи.

Групата заяви, че ръководството и надзорният съвет „споделят опасенията“ относно бъдещето на групата. „Ето защо ръководството е разработило мащабен бъдещ план с цел VW и всички нейни марки и подразделения да станат по-бързи, по-стабилни и по-конкурентоспособни“, изтъква компанията.

IG Metall, най-големият профсъюз в Германия, организира в рамките на деня протести пред над десетина заводи в цялата страна, включително в Щутгарт и Инголщат, където са базирани марките Porsche и Audi. Печалбите на тези компании, които бяха основен двигател на рентабилността на групата, се стопиха заради слабото търсене в Китай и американските мита.

Натискът върху представителите на синдикатите се засили в часовете преди срещата. Списание Der Spiegel съобщи, че вътрешнофирмен документ на Volkswagen предвижда закриването на четири фабрики между 2031 и 2034 г., включително завода на Audi в Некарзулм.

Ръководството на Audi настоява да обсъди използването на обекта с представители на синдикатите. Последните обаче не са склонни да разглеждат предложения, включващи германски отбранителни компании, търсещи допълнителен производствен капацитет, разкриват източници, запознати с темата.

Представители на властите на провинция Долна Саксония - която държи 20% дял във VW и това ѝ дава някои права на вето - са готови да се съгласят с нови начини за използване на фабриките, например от контрагенти в отбранителния сектор, съобщава Wirtschaftswoche, позовавайки се на неназовани представители на борда.

Според списанието те биха могли също така да позволят прекратяването на производството на определени обекти, където няма да се изграждат нови модели.

Последните медийни публикации надграждат по-ранни предложения, които вече бяха помрачили настроението сред синдикалните лидери. VW може да удвои размера на планираните съкращения на работни места до 100 хил. позиции и да затвори четири завода в Германия, съобщи Manager Magazin миналия месец.

Лидерите на профсъюзите разкритикуваха ръководството за лошите решения за насочване на индустрията към софтуерно ориентирани и електрически превозни средства.

„Безотговорен е начинът, по който се играе с бъдещето на хората“, заяви председателят на IG Metall Кристиане Бенер по време на протеста във Волфсбург.

Всяко решение за по-нататъшни съкращения ще се сблъска със сериозни вътрешни препятствия. Стъпки като затваряне на фабрики изискват одобрение от надзорния съвет, където представителите на синдикатите държат половината от местата. Тяхното влияние е подсилено от още две места, държани от Долна Саксония, която обикновено е на страната на синдикатите.

В региона се намират ключови обекти на VW, включително обширната централа във Волфсбург. Само на това място най-важната индустриална компания в Германия осигурява работа на около 70 хил. души.

Други места в борда на директорите се държат от представители на семействата Порше и с Пиех, както и от Катарския инвестиционен орган.

„Знаем, че се намираме в криза“, заяви Кавало на протеста, като добави: „И не става въпрос само за Volkswagen, разбира се, а за цялата автомобилна индустрия“.