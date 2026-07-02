Автомобилни производители и доставчици влизат в спор заради правилото „Произведено в Европа“

Европейските доставчици и производители на автомобили са разделени относно стратегията на Европейската комисия (ЕК) „Произведено в Европа“, която е опит да се защити индустрията от китайската конкуренция.

Автомобилната индустрия в Европейския съюз (ЕС) е изправена пред ожесточена конкуренция от Китай, която заплашва стотици хиляди работни места в целия блок. За да се справи с проблема, ЕС подготвя т. нар. Закон за индустриалния ускорител, който е предназначен да облагодетелства електрическите превозни средства, конструирани предимно с европейски компоненти, в рамките на обществените поръчки и схемите за обществена подкрепа, пише Euronews.

Доставчиците и производителите на автомобили в ЕС обаче не са съгласни с предложения закон, който в момента се обсъжда от страните в Европейския парламент и който определя праг от 70% от наличните в едно превозно средство компоненти да са произведени в Европа.

Според Европейската асоциация на автомобилните доставчици (CLEPA) предложението на ЕК е стъпка в правилната посока. Въз основа на проучване, поръчано от консултантската фирма Roland Berger, плъгин хибридите и напълно електрическите превозни средства, произведени в Европа, вече съдържат между 80 и 90 на сто компоненти с европейски произход.

Следователно, тя счита, че прагът от 70% на ЕК е постижим.

Само че Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) настоява за различна методология, според която регулаторите ще оценяват готовите превозни средства, вместо да се разчита на правилото за съдържание. „Едно превозно средство е много повече от сбора от частите си. Стойността му се крие и в научноизследователската и развойна дейност, модерното инженерство и висококвалифицираната работна сила, която стои зад него“, изтъква ACEA.

CLEPA отговоря на това, като посочва, че съгласно тази методология едно готово превозно средство ще изисква само 50% наличност на части и компоненти, произведени в ЕС, като останалите 20% ще идват от научноизследователска и развойна дейност, проектиране и други дейности. Това разводняване с 20 процентни пункта на изискването за части, произведени в ЕС, „би могло да доведе до загуба на 350 000 работни места“, предупреждава CLEPA, заявявайки, че подходът на ЕК на ниво компоненти би „защитил съществуващата производствена база“.

„Праг „Произведено в Европа“, който игнорира къде са произведени действителните части, е етикет, който игнорира европейския работник“, подчертава генералният секретар на CLEPA Бенджамин Кригер.