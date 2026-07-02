Как проблемите на автоиндустрията в Европа доведоха до закриване на центъра на Bosch у нас

Закриването на инженеринговия център на Bosch в България е част от по-широки процеси на преструктуриране в европейската автомобилна индустрия на фона на спад в търсенето, натиск върху печалбите и засилваща се конкуренция от Китай. Това развитие е свързано не толкова с локалната бизнес среда, колкото с глобалните промени в автомобилния сектор и прекратени технологични сътрудничества. Това коментира Цветан Илиев, автомобилен експерт и главен редактор на RoadHunter, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Технологичният гигант обяви планове постепенно да затвори своя инженерингов център в София и да преустанови тази дейност от средата на 2027 г.

Според събеседника този ход трябва да се разглежда в контекста на финансовите резултати на компанията и преструктурирането й в Европа.

Компанията отчита загуба за първи път от 2009 година насам, което води до очаквани организационни промени. По думите му това е част от по-широка тенденция в сектора, а не изолиран случай на местно ниво.

Закриването на част от дейностите в България е свързано и с по-широките промени във веригата на проекти между големите автомобилни компании, включително Volkswagen, който затваря заводи в Германия и съкращава служители. Центърът в България, който затваря врати, работи съвместно с Volkswagen във връзка с автоматизацията на автомобилите им, каза Илиев.

Той подчерта, че проблемите при софтуерните проекти и натрупаните загуби водят до прекратяване на част от сътрудничествата.

„Имаме и прекратяване на сътрудничеството между Volkswagen и Bosch в тази насока. Това е основна водеща причина за това, което се случва в България в момента“, допълни експертът.

Той посочи, че европейската автомобилна индустрия е под сериозен натиск, като основните фактори са засилената конкуренция от Китай и промените в глобалните вериги на доставка.

„Европейската автомобилна индустрия е подложена на сериозна атака от страна на Китай. Големите производители допуснаха грешки във времето, които намалиха тяхната конкурентоспособност“, посочи гостът.

По думите му изнасянето на производство и изграждането на силни доставчици в Китай са създали конкурент, който работи по-бързо и по-евтино, което оказва натиск върху печалбите и стратегиите на европейските компании.

Китайските автомобилни марки засилват присъствието си в Европа благодарение на ценовото предимство и бързото технологично развитие.

Той подчерта, че Европа трябва да се фокусира върху традиционните си силни страни, вместо да влиза в директна ценова конкуренция.

По думите му пазарът остава в режим на адаптация към нови технологични и конкурентни реалности, при които европейските производители търсят балансиране между разходи, иновации и натиск от страна на азиатските конкуренти.

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