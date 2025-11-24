Оценката на Revolut стигна 75 млрд. долара

Оценката на финтех гиганта Revolut стигна 75 млрд. долара след приключване на продажба на акции, съобщи компанията в свое прессъобщение.

В продажбата са участвали широка група инвеститори, включително световни лидери като Andreessen Horowitz (известен като a16z), Franklin Templeton и T. Rowe Price Associates, Inc.

Продажбата включва и инвестиция от NVentures - подразделението за рискови инвестиции на NVIDIA, което задълбочава сътрудничеството на Revolut с глобалния технологичен лидер в ключови области, включително изкуствен интелект.

На настоящите служители е била дадена възможност да продадат акции като част от сделката. Revolut е осъществила досега пет продажби на акции за служителите.

Оценката от 75 млрд. долара се подкрепя от мощния бизнес импулс и силните финансови резултати, подчертава компанията. Приходите на Revolut за 2024 г. нараснаха със 72% до 4,0 млрд. долара, а печалбата преди данъци се увеличи с 149% до 1,4 млрд. долара. Тази тенденция продължи и през 2025 г., като глобалната база от клиенти на дребно надхвърли 65 милиона, а Revolut Business отбелязва годишни приходи в размер на 1 млрд. долара.

През 2025 г. Revolut получи окончателно банково разрешение и предстоящото стартиране в Мексико, банков лиценз в Колумбия и предстои стартиране в Индия.

„Този важен момент отразява забележителния напредък, който постигнахме през последните 12 месеца към нашата визия за изграждане на първата истински глобална банка, обслужваща 100 млн. клиенти в 100 държави“, коментира главният изпълнителен директор и съосновател на Revolut Ник Сторонски,

Продажбата на акции е била водена от Coatue, Greenoaks, Dragoneer, Fidelity Management & Research Company.