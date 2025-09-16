Revolut привлича инвеститорите с 46% ръст на приходите

Revolut Ltd. отчете годишен ръст на приходите от 46% за второто тримесечие, докато се опитва да привлече инвеститори за своята вторична продажба на акции, която може да оцени финтех компанията на 75 млрд. долара, съобщава Bloomberg.

Фирмата е отчела приходи от 1,4 млрд. долара през второто тримесечие в сравнение с 946 млн. долара за същия период на 2024 г.

Резултатите показват, че Revolut продължава бързо да увеличава приходите си, като се разширява на нови пазари, привличайки над 60 млн. клиенти по целия свят. Освен в Европа, финтех компанията вече развива дейност в Латинска Америка, Близкия изток и Азия.

Revolut иска да се превърне в едно от трите най-големи финансови приложения на всеки пазар, на който присъства.

Говорител на Revolut е отказал коментар по темата.

Ръстът на приходите на фирмата продължава да се ускорява през последните месеци. През юли компанията е генерирала 509 млн. долара, а миналия месец реализира приходи от 559 млн. долара.

Тези резултати насочват компанията към годишни приходи от над 5,6 млрд. долара. За сравнение, през предходната година Revolut отчете приходи в размер на 4,2 млрд. долара при печалба от 1,5 млрд. долара.

Крайният срок за изразяване на интерес за участие в последния кръг на финансиране е тази седмица. Revolut предоставя вътрешнофирмено кодово име на кръга на финансиране „Проект Атина“, посочват източници, пожелали да запазят анонимност.

Revolut е уведомила инвеститорите, че може да използва част от приходите от кръга на финансиране, за да придобие американска банка - ход, който би ѝ помогнал да засили растежа си в страната.

Компанията все още обмисля дали иска да заложи на придобиване или да кандидатства за собствен банков лиценз.

Revolut също така публикува планираните си инвестиции в САЩ, докато банките от двете страни на Атлантика се подготвят за държавното посещение на президента Доналд Тръмп във Великобритания. Компанията обяви, че ще инвестира над 500 мл. долара в САЩ през следващите години и очаква да създаде стотици нови работни места.

„САЩ представляват ключов стълб на нашата стратегия за глобален растеж“, заяви главният изпълнителен директор Ник Сторонски.

Revolut преговаря със служителите си за отделна трансакция, която би им позволила да продадат акциите си в компанията в сделка, която също така оценява компанията на 75 млрд. долара.

Компанията също така предложи да изкупи обратно до 10% от акциите от отговарящи на условията инвеститори.