Revolut търси консултанти за евентуална покупка на кредитор в САЩ

Британският финтех Revolut разглежда възможности за наемането на инвестиционни банкери за евентуална покупка на кредитор в САЩ за стимулиране на растежа си в страната.

Компанията води разговори с евентуални консултанти, съобщават за Bloomberg хора, запознати с въпроса. Все още обаче не е взето окончателно решение дали ще бъде направено придобиване, или ще бъде подадено заявление за банков лиценз, посочва един от източниците.

Това се случва, докато Revolut се готви да пусне спестовен продукт за американските потребители през идните седмици, посочва още източникът. Наскоро финтехът започна да увеличава разходите за маркетинг в САЩ в опит да привлече повече потребители към платформата, включително като предлага безплатни пътувания с метрото за нюйоркчани.

В продължение на години Revolut оперираше в САЩ чрез партньорски банки, след като през 2021 г. подаде заявление за предоставяне на кредитни и някои други банкови услуги.

Сега компанията, също както други конкуренти, се опитва да получи по-голям контрол върху процеса, като подаде самостоятелен банков лиценз. Улеснение може да се окаже политиката на президента Доналд Тръмп, който постави началото на период на финансови дерегулации и мнозина инвестиционни банкери очакват администрацията да облекчи процеса по получаване на одобрения за сливания.

Въпреки всичко процесът все пак може да е предизвикателство за Revolut, на която ѝ трябваха над три години да получи банков лиценз в родната Великобритания. Дори и сега компанията се намира в т. нар. фаза на мобилизация, което означава, че местният ѝ бизнес е обект на строг надзор от регулаторите.

От Revolut посочват, че са във финалните етапи на процеса. „Като се има предвид световния мащаб на Revolut, това е най-голямата и най-сложна мобилизация, предприемана някога във Великобритания“, заявиха от фирмата по-рано миналия месец.

Главният изпълнителен директор Ник Сторонски коментира, че „в продължение на дълго време исках да има колкото се може по-малко регулации, това беше напълно погрешно решение“. На по-малка компания би ѝ било по-лесно да получи лиценз, отколкото на такава с размера на Revolut днес, допълни той по време на конференция миналата година.

Базираният в Лондон финтех гигант също така води преговори за набирането на около 1 млрд. долара в кръг на финансиране, воден от Greenoaks Capital.

Revolut оперира в Европа, като паралелно има подадено заявление за банков лиценз и във Франция. По-рано миналата година компанията получи банков лиценз в Мексико, а през юни съобщи, че е придобила аржентинския кредитор Banco Cetelem, който е бил притежание на BNP Paribas.

Общо по света Revolut има около 60 млн. потребители, а приходите за миналата година нараснаха със 72% до 3,1 млрд. паунда.