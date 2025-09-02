Revolut започва вторична продажба на акции при оценка от 75 млрд. долара

Британската необанка Revolut е започнала процес, в рамките на който част от служителите ѝ ще продадат акции в компанията при оценка от 75 млрд. долара.

Тази вторична продажба ще оцени всяка акция на 1381,06 долара, според бележка до служителите, видян от Bloomberg.

Служителите на базираната в Лондон фирма ще могат да продадат до 20% от своите дялове, според запознат източник, поискал да не бъде назован, тъй като подробностите не са оповестени публично.

Сделката ще затвърди статута на Revolut като една от най-ценните финтех компании на планетата. Последната оценка е по-висока от стойността от 45 млрд. долара, която Revolut получи при вторична продажба на акции миналата година, и поставя пазарната капитализация на фирмата над тази на традиционната банка Barclays макар и в рамките на частна продажба, а не на публичните пазари.

„Като част от ангажимента ни към служителите, ние редовно им предоставяме възможности да получат ликвидност“, каза говорител в имейл изявление. „В момента е в ход вторична продажба на акции на служители и няма да коментираме повече, докато не приключи“, се казва още.

С вторична продажба на акции частните компании позволяват на съществуващите инвеститори да продават акциите си на други, без да се налага да емитират нови акции. Тъй като пазарът на първични публични предлагания (IPO) остана до голяма степен притихнал през по-голямата част от последните три години, редица големи финтех компании се обърнаха към частни продажби на акции, за да осигурят на служителите така необходимата ликвидност.

При вторичната продажба на акции на Revolut миналата година кръгът беше воден от базираните в САЩ инвеститори Coatue, D1 Capital Partners и Tiger Global. В рамките на сделката главният изпълнителен директор Ник Сторонски продаде дялове в компанията на стойност около 250 млн. долара, което бе между 40% и 60% от акциите, продадени в трансакцията за общо около 500 млн. долара, съобщи Bloomberg по-рано.

Revolut, с централа в Лондон, се разраства бързо и е обслужила повече клиенти от HSBC Holdings Plc миналата година. Тя е увеличила приходите си със 72% до 4 млрд. долара, което е повишило и печалбата ѝ. Компанията вече има над 60 млн. клиенти.

Необанката иска да постигне по-нататъшен международен растеж, като проучва възможността за наемане на инвестиционни банкери за евентуално придобиване в САЩ, за да получи банков лиценз там.