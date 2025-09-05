Българите са похарчили 23 млн. евро в Гърция това лято през Revolut

Гърция остава най-предпочитаната чуждестранна дестинация за българите и това лято, като през сметките си в Revolut те са похарчили над 23 млн. евро в страната. Това показват данни на базираната във Великобритания необанка.

По време на почивките си в чужбина като цяло 255 хил. българи са използвали услугите на финтеха за покупка на стоки и услуги със своите карти, като са похарчили общо 123 млн. евро на над 200 дестинации – с 10% повече спрямо 2024 г.

Revolut има над 1 млн. потребители у нас, а данните са събрани за периода 1 май-31 август съвместно с компанията за проучвания Dynata.

На второ място по изхарчени пари през сметки в Revolut от българи се нарежда Италия с почти 12 млн. евро, следвана от Великобритания с 9 млн. евро.

Големият победител този сезон е Гърция, където българите са похарчили с 19% повече пари през Revolut в сравнение с миналогодишния сезон. Значителен ръст има и за Египет (77%), ОАЕ (60%) и Япония (53%) – страни, към които интересът като цяло също расте.

„За повечето българи ваканциите са шанс да си починат или да бъдат със семейството, според нашите проучвания. В един предизвикателен икономически контекст оставането в рамките на бюджета е техен основен ваканционен приоритет“, посочва Марииа Лукаш, ръководител на звеното за растеж за региона на Централна и Източна Европа на Revolut.

Като цяло българите предпочитат места за ваканция, които са им били препоръчани от приятели и роднини (45%), места, които познават много добре (42%), или такива дестинации, които предлагат достъпно настаняване и разходи за транспорт (25%), показват данни от проучването.

Също така 16% от респондентите посочват, че се консултират с блогове за пътувания, а 11% с известни туристически гидове като Trip Advisor или Lonely Planet при избора на дестинация.

Кой е пътувал в България?

Над 500 хил. чуждестранни туристи, използващи продукти на Revolut, са посетили България през летния сезон, като почти половината са били от Румъния. Пътуващите са похарчили над 125 млн. евро в страната за настаняване, транспорт, преживявания, храна и други услуги по време на престоя си.

Най-голямата сума, похарчена от туристи, идващи в България, е от румънските потребители на Revolut – 41 млн. евро. Второто място е за британските туристи – 28 млн. евро, следвани от поляците с 8 млн. евро. Германските и гръцките туристи са следващи с по 6 млн. евро.