Revolut започва обратно изкупуване в опит да остане извън публичния пазар по-дълго

Revolut тихо подготвя серия от трансакции, които ще позволят на финтех компанията да остане извън публичните пазари по-дълго, като същевременно поддържа строг контрол над регистъра на акционерите си.

През последните седмици компанията е стартирала търгово предложение, което ѝ позволява да изкупи до 10% от акциите си от допустими инвеститори, посочват запознати с въпроса източници, както и документи, видяни от Bloomberg. Revolut дава приоритет на ранните инвеститори в офертата, казват източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като обсъждат непублична информация.

Ходът допълва вторичната продажба на акции, която започна в понеделник и позволява на настоящите служители да продадат 20% от акциите си на нови и съществуващи поддръжници. Revolut също така води преговори с фирми, включително Greenoaks Capital, за набиране на нови средства.

Всяка от трансакциите оценява компанията по различен начин, посочват източниците. При вторичната продажба, например, служителите могат да получат 1381,06 долара за акция, което дава на финтех компанията оценка от 75 млрд. долара. При обратното изкупуване обаче Revolut е предложила на инвеститорите възможност да осребрят акциите си при оценката от 45 милиарда долара, която е получила от поддръжниците си миналата година, или по 865,42 долара за акция, показват документи, с които Bloomberg се е запознала.

Серията от сделки показва докъде компаниите, подкрепени от рисков капитал на късен етап, трябва да стигнат, за да успокоят акционерите и да задържат талантливи кадри в условията на IPO пазар, който остава до голяма степен потиснат в целия свят. Досега обаче Revolut не е имала затруднения да убеди инвеститорите да се присъединят.

Представителите на Revolut и Greenoaks са отказали да коментират.

Водена от основателя и главен изпълнителен директор Ник Сторонски, Revolut отбеляза бърз растеж през последните години и сега се гордее с над 60 млн. клиенти по целия свят, което е повече от традиционните конкуренти като HSBC Holdings или Barclays. Това помогна на финтех компанията с централа в Лондон да увеличи приходите си със 72% до 4 млрд. долара и да повиши печалбата си.

Според индекса на милиардерите на Bloomberg нетното състояние на Сторонски почти се е удвоило до около 14 млрд. долара след по-високата оценка, която компанията получи при вторичната продажба на акции тази седмица. Според индекса той е на 201-во място сред най-богатите хора в света.

Вторичен пазар в подем

Както при търговото предложение, така и при наскоро започналата вторична продажба на акции, Revolut се обръща към два все по-популярни метода, които позволяват на частните компании да предоставят ликвидност на инвеститорите и ранните служители, без да се налага да листват книжата си на пазара или да емитират нови акции.

Такива процеси станаха от решаващо значение, след като IPO пазарът в САЩ и Европа пресъхна през последните години.

Като част от сделките, Revolut обмисля и набирането на нови средства, което би дало по-голяма възможност да сключва международни сделки. Компанията обмисля планове за това как да затвърди позициите си в САЩ, където обмисля да кандидатства за пълен банков лиценз или да придобие съществуваща банка с такъв.

Revolut води преговори за набиране на около 1 млрд. долара в рамките на кампания за набиране на средства, водена от Greenoaks, при обща оценка от 65 млрд. долара, съобщи по-рано Bloomberg. Мениджърите сега обмислят дали да разширят кръга и да наберат още повече нови средства от инвеститори, което би могло да се направи при различна оценка, споделят някои от източниците.

Продажбата на акции в различни формати при различни оценки не е нещо необичайно.