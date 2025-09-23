Revolut планира инвестиции за 13 млрд. долара до края на десетилетието

Revolut планира да навлезе в 30 нови географски региона до края на десетилетието – стратегия, която в крайна сметка ще доведе до инвестирането на 13 млрд. долара от страна на финтех компанията, докато тя се опитва да натрупа 100 млн. потребители, пише Bloomberg.

Като част от усилията, Revolut ще инвестира 4 млрд. долара в бизнеса си във Великобритания, което ще ѝ помогне да създаде 1000 работни места на вътрешния си пазар. Новината беше обявена при откриването на новата глобална централа на Revolut в лондонския квартал Canary Wharf.

„От корените ни във Великобритания, ние се разраснахме, така че обслужваме над 65 млн. клиенти по целия свят“, коментира главният изпълнителен директор Ник Сторонски. „Тази централа ще бъде от ключово значение за насочването на растежа ни към следващия ни етап от 100 млн. клиенти“.

Инвестицията от 13 млрд. долара включва и 500 млн. долара предварително обявени разходи в САЩ и ангажимент от 1,2 млрд. долара за западноевропейския център на Revolut във Франция. Въпреки че компанията отказва да уточни къде ще бъдат инвестирани останалите 7,3 млрд. долара, говорител коментира, че парите ще бъдат използвани за разширяване на глобалната мрежа от банки на фирмата, za набиране на персонал и други оперативни подобрения.

За новия си офис Revolut ще заеме четири етажа в 14-етажната сграда YY London. Canary Wharf стои в центъра на развитието на финтех индустрията от самото начало, когато Сторонски и съоснователят на стартъпа започнаха работа само с две бюра в Level39 – споделено работно пространство за технологични компании, разположено в квартала. Оттогава компанията се превърна в една от най-високо оценените стартиращи фирми в Европа.

Revolut е на път тази година да реализира годишни приходи от над 4,1 млрд. паунда – факт, който тя изтъква, докато привлича инвеститори за набирането на средства. Очаква се рундът да оцени компанията на 75 млрд. долара, съобщи Bloomberg по-рано.

„Това е вот на доверие в региона и доказателство, че европейските компании с оценки над 50 млрд. долара и хиляди служители бързо се превръщат в норма“, коментира Мартин Миньо, партньор в Index Ventures, един от най-големите инвеститори на Revolut.

Глобална експанзия

През последните години Revolut се разширява бързо на нови пазари и вече има операции в Австралия, Бразилия, Мексико, Япония, Нова Зеландия, Сингапур, САЩ и Индия. Компанията има за цел да се превърне в едно от трите топ приложения на всеки пазар, на който навлезе.

„Това няма да се случи изведнъж. Това е пътуване за много години напред“, коментира в интервю Сид Джаджодия, ръководител на банковите дела на Revolut. „Всичко това изисква инвестиции. Изисква капитализация. Така че, след като получите лиценз, трябва да вложите много капитал - в някои случаи стотици милиони долари капитал - в дадено предприятие. Трябва да изградите екип.“

Джаджодия твърди, че компанията обмисля да кандидатства за лицензи в Перу и работи с регулаторите във Филипините, за да си осигури такъв там.

Във вторник компанията обяви, че ще направи първите си стъпки в Африка, започвайки с Южна Африка. Наскоро тя получи първоначално одобрение за лицензи от Обединените арабски емирства и обмисля да кандидатства за лиценз в Саудитска Арабия като следващ ход, съобщи Bloomberg по-рано.

В Латинска Америка Revolut навлезе в Колумбия и Аржентина и ще започне работа като банка в Мексико в началото на следващата година. Фирмата има за цел да се изправи срещу бразилската Nu Holdings в региона.

В Европа компанията ще открие клонове в Португалия и Белгия и планира да подаде заявление за банков лиценз във Франция. В Азия финтех компанията е в процес на получаване на допълнителни лицензи в Австралия и Нова Зеландия.