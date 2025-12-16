ЕК планира да се откаже от пълната забрана за продажба на коли с двигател с вътрешно горене

Европейската комисия (ЕК) е готова да се откаже от забраната за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г., като разреши до 10% от неелектрическите превозни средства да продължат да имат достъп до пазара, след силен натиск от страна на Германия, Италия и европейския автомобилен сектор, съобщава Ройтерс.

Изглежда, че изпълнителната власт на Европейския съюз (ЕС) ще откликне на призива на производителите на автомобили да им бъде разрешено да продължат да продават плъгин хибриди и автомобили с удължен пробег, работещи с биогорива или синтетични горива, докато се борят с конкуренцията на Tesla и китайските електромобили.

Ходът, който ще се нуждае от одобрение от правителствата на ЕС и Европейския парламент, би бил най-значителното отстъпление на блока от зелените му политики през последните пет години.

Автомобилни производители като Volkswagen и собственикът на Fiat Stellantis настояват за облекчаване на целите и глобите за неспазването им. Европейската асоциация на автомобилните производители (АCEA) определя ситуацията като важен момент за сектора, добавяйки, че ЕК трябва да облекчи и междинните цели за 2030 г.

Междувременно индустрията за електрически превозни средства твърди, че това ще подкопае инвестициите и ще доведе до отстъпление от страна на ЕС спрямо надпреварата с Китай в прехода към електрификация на сектора.

„Преминаването от ясна цел за премахване на всички емисии към спад от 90% може да изглежда малко, но ако се отдръпнем сега, няма само да навредим на климата. Ще навредим на способността на Европа да се конкурира“, предупреждава главният изпълнителен директор на Polestar Михаел Лошелер.

Уилям Тодс, изпълнителен директор на групата за застъпничество за чист транспорт Transport & Environment (T&E), заяви, че ЕС печели време, докато Китай продължава да напредва в декарбонизацията при автомобилите.

„Придържането към двигателите с вътрешно горене няма да направи европейските автомобилни производители отново велики“, подчертава той.

ЕК ще представи и планове за увеличаване на дела на електрическите превозни средства в корпоративните автопаркове, по-специално на служебните автомобили, които представляват около 60% от продажбите на нови автомобили в Европа. Точната мярка не е ясна, но може да има тласък към изискване за определен обем местно произведени компоненти. Автомобилната индустрия, от друга страна, иска стимули, а не задължителни цели.

Изпълнителният орган на ЕС вероятно ще предложи и нова регулаторна категория за малки електрически превозни средства, която ще доведе до по-ниски данъци и ще осигури допълнителни стимули под формата на регулаторни кредити за постигане на целите за емисии.

Кредити могат да бъдат спечелени и чрез по-устойчиво производство, като например превозни средства, произведени от нисковъглеродна стомана.