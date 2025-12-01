Китайските автомобилни марки губят инерция в Европа през октомври

Китайските производители на автомобили губят позиции в Европа през октомври, като пазарният им дял се понижава в региона, съобщава Bloomberg.

При категорията на хибридните автомобили, където BYD Co. и MG на SAIC Motor Corp. трупат преднина, пазарният дял на китайските марки спада с около 3 процентни пункта до 12,6% спрямо пика през септември, изчислява консултантската фирма Dataforce. Делът на китайските електромобили в Европа се понижава до 11,8% от 12,6% месец по-рано.

Спадът се дължи главно на по-ниските нива на продажби във Великобритания, посочва Бенджамин Кибис от Dataforce. В останалата част от пазара делът на китайските марки продължава да нараства. Въпреки спада китайските марки бележат един от най-силните си месеци в историята по отношение на електрическите автомобили, хибридите и общия пазарен дял в региона.

Chery Automobile Co. и Zhejiang Leapmotor Technology Co. отчитат експоненциален растеж от началото на годината, предлагайки достъпни модели с различни задвижвания, отговарящи на вкусовете на потребителите. Chery се фокусира върху чувствителните към разходите пазари със своите марки Omoda и Jaecoo, насочвайки се към страни като Испания и Италия, за да се разшири в региона.

Leapmotor разширява съвместното си начинание със собственика на Fiat и Peugeot, Stellantis NV, допълвайки гамата на партньора си с изцяло електрическия хечбек T03. Сега компанията се бори с BYD на пазари като Германия за водеща позиция в сектора на електрическите превозни средства сред китайските марки.

T03 на Leapmotor има „значителен потенциал“ за растеж в региона при цена от малко под 19 хил. евро, изтъква Даниеле Министери от Jato Dynamics. Производителят „носи много възможности на Stellantis по отношение на подобряване на технологичните възможности в областта на превозните средства, използващи нов вид енергия“, изтъква той.

Дял на китайските автомобилни марки в Европа. Графика: Bloomberg

Септември беше показателен месец за китайските производители на автомобили в Европа, които за първи път надминаха регистрациите на южнокорейски марки. Тази година базираните в Китай марки устойчиво разширяват присъствието си на пазара, като в много случаи се разширяват в сегмента на изцяло електрически автомобили.

BYD успя бързо да изгради своята търговска мрежа, с фокус върху Обединеното кралство. Компанията планира да продаде до 1,6 милиона превозни средства извън Китай през следващата година, засилвайки разширяването си в чужбина с двуцифрен растеж от 2025 г. насам. Автомобилният производител намали целта за 2025 г. с 16% до 4,6 млн. превозни средства, след като продажбите му в Китай спаднаха през последните месеци.