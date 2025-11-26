Great Wall иска да произвежда 300 хил. коли в Европа до 2029 г.

Китайската автомобилна група Great Wall Motor (GWM) цели да постигне годишно производство от 300 хил. превозни средства в Европа до 2029 г., като проучва различни локации за своя първи монтажен завод в региона за съживяване на охладените продажби, съобщава Ройтерс, цитирайки представител на компанията.

Екипи на GWM оценяват най-подходящите места за строеж на местна фабрика, като водещите дестинации са Испания и Унгария, заяви Паркър Ши, президент на GWM International.

Той представи първата актуализация относно амбициите на GWM за европейско производство от 2023 г. насам, когато президентът Му Фън заяви, че компанията има големи планове за региона и търси място за завод.

Разходите за труд и логистика са сред многобройните съображения, които усложняват избора на място, тъй като GWM първоначално ще трябва да доставя компоненти до новата фабрика, посочва Ши.

Автомобилният производител също така следи индустриалните политики на Европейския съюз (ЕС), като обръща внимание на промените в инвестиционния климат и митата.

„Всички бизнес казуси трябва да са работещи“, изтъква Ши, който е фокусиран върху международната дейност, откакто се присъединява към автомобилния производител през 2002 г. „В противен случай ще ни бъде трудно, защото това ще бъде огромна инвестиция в дългосрочен план“, добавя той.

Китайските автомобилни производители все по-често търсят начини за разширяване в чужбина като начин да избягат от продължителната ценова война, предизвикана от свръхкапацитета на вътрешния пазар.

Въпреки това, усилията им за увеличаване на продажбите в Европа и на други големи пазари се сблъскаха с по-високи мита върху електрическите превозни средства, където китайските марки са най-силни.

В Европа, по-специално, GWM трябва да спечели пазарен дял от утвърдените местни марки, както и от агресивните китайски конкуренти като BYD.

По-рано Ройтерс съобщи, че BYD смята Испания за основен кандидат за изграждането на своя трети европейски завод след съоръженията в Унгария и Турция.

GWM в момента разполага със заводи в Русия, Тайланд и Бразилия, освен тези в Китай.

Регистрациите на нови автомобили в Европа на марката електромобили Ora, част от GWM, които формират по-голямата част от регионалните продажби на групата, спадат с 41% до 3706 броя през миналата година, изчислява JATO Dynamics.

Тъй като компанията си е поставила за цел да продава извън Китай 1 млн. автомобила годишно до 2030 г., Ши смята, че е нужно ускоряване на стратегията за разширяване в Европа.

Старият континент все още има голям потенциал за разширяване за китайските марки във всички видове задвижвания, като планираната фабрика на GWM ще произвежда превозни средства от целия спектър - от конвенционални модели до изцяло електрически, подчертава Ши.

Компанията се стреми да привлече масовите потребители в Европа с нови модели, като например Ora 5, който ще се появи на пазара в средата на 2026 г.

GWM започна да приема предварителни поръчки за изцяло електрическия Ora 5 в Китай при стартова цена от 109 800 юана (15 480 долара). Цените за европейската версия все още не са обявени.