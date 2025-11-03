Tesla продължава да разочарова с продажбите си в Европа

Tesla обяви едни от най-резките спадове на продажбите си тази година на европейските пазари, където автомобилният производител, ръководен от Илон Мъск, се бори с продължително свиване, предава Bloomberg.

Най-изразителният спад до момента е в Швеция, където Tesla е регистрирала само 133 нови коли миналия месец, понижение с 89% спрямо година по-рано, сочат данни на асоциацията на автомобилните производители в страната. Продажбите са спаднали приблизително наполовина и в Норвегия, Нидерлания и Италия и с почти една трета в Испания.

Франция е изключение – там регистрираните автомобили Tesla през октомври са се увеличили с 2,4%. Но повишението е от ниска база, тъй като продажбите през октомври миналата година намаляха с 47% на годишна база. За десетте месеца от началото на годината регистрациите на компанията са се понижили с 30%.

Продажбите на Tesla в Европа предимно намаляват. Графика: Bloomberg LP

Tesla отбеляза рекордни продажби за третото тримесечие, основно благодарение на американските купувачи, които побързаха да се възползват от данъчните облекчения в размер на 7500 долара за покупки на електромобили, които изтекоха на 30 септември. В Европа регистрациите бяха вяли няколко тримесечия поради остаряващите предлагани модели и недоволството от политическите изяви на Мъск, включително работата му в администрацията на президента Доналд Тръмп.

Мъск и други ръководители отдадоха слабите продажби на Tesla в началото на годината на прехода при Model Y – най-продаваната кола на компанията, към нов дизайн, който временно наруши производството.

Но няколко месеца откакто компанията започна да доставя променения Model Y в Европа, Tesla все още изпитва затруднения на много пазари, въпреки че общите продажби на електромобили нараснаха.

В Германия, най-големия пазар в региона, регистрациите на електромобили на батерии са се увеличили с 38% през деветте месеца до септември, най-скорошните налични данни в страната. Продажбите на Tesla в Германия са спаднали с 50% през същия период.