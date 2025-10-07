Tesla пуска Model Y на по-ниска цена

Tesla пусна версия на Model Y на цена от 37 990 долара, правейки най-продавания си автомобил по-достъпен, за да компенсира отпадането на държавните стимули за електромобили в САЩ, предаде CNBC.

Според сайта на компанията началната цена е с около 15% по-ниска от тази на базовия Model Y преди това ново попълнение в гамата. Новата версия има очакван пробег от 321 мили (около 517 км) - с 10% по-малко от премиум варианта.

Tesla сигнализира за предстоящо пускане на по-достъпни модели още от началото на миналата година, но вместо това изпълнителният директор Илон Мъск насочи усилията към разработването на технологии за самоуправляващи се автомобили и хуманоидни роботи.

След обявяването на последните тримесечни финансови резултати ръководителите на Tesla заявиха, че компанията е започнала да произвежда по-достъпен модел още през юни, но е решила да отложи пълното производство.

Въпреки че Tesla отчете рекорден тримесечен обем на доставките, глобалните ѝ продажби са намалели с около 6% от началото на годината. Очаква се търсенето на електромобили на най-големия ѝ пазар да спадне след премахването на американските стимули.

Анализаторите на Bloomberg прогнозират, че продажбите на електромобили и плъгин хибриди в САЩ ще намалеят с около 24% през последното тримесечие до около 332 хил. автомобила спрямо почти 500 хил. през третото тримесечие.

Акциите на Tesla поевтиняха с 2,6% след новината, с което годишният им ръст се сви до 9%.