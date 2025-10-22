Печалбата на Tesla разочарова въпреки рекордния скок при тримесечните продажби

Tesla Inc. отчете печалба за третото тримесечие, която остана под очакванията на анализаторите въпреки рекордните продажби на електрически превозни средства. Това е знак за натиска, пред който са изправени автомобилните производители поради променящите се федерални политики и нарастващите разходи в САЩ, съобщава Bloomberg.

Коригираната печалба на водения от Илон Мъск концерн достига 50 цента на акция за третото тримесечие. Анализатори очакваха печалба от 54 цента на акция.

Приходите на Tesla достигат 28,1 млрд. долара, надминавайки очакванията на пазара.

Компанията повтори формулировката от предходното тримесечие, че е „трудно да се измери“ как променящите се глобални търговски и фискални политики биха повлияли на нейния бизнес.

Tesla вижда резултатите в зависимост от по-широката икономическа среда, както и от скоростта, с която ускорява стремежа си към автономни превозни средства и увеличаването на производството на ключови продукти.

Концерн отчете брутен марж от 18%, в сравнение с прогнозите за 17,5%.

Анализатори, анкетирани от Bloomberg, очакват Tesla да отчете втора поредна година на спад при доставките на автомобили.

По-рано този месец Tesla отчете рекордни продажби за третото тримесечие, тъй като клиентите побързаха да се сдобият с електромобил преди изтичането на федералния данъчен стимул в САЩ, осигурявайки временен тласък на основния автомобилен бизнес на компанията.

Въпреки че по-голямата част от настоящите приходи на Tesla все още идват от продажби на превозни средства, оценката ѝ от 1,45 трлн. долара до голяма степен отразява залозите на инвеститорите в роботиката и изкуствения интелект.

По-рано този месец Tesla представи по-евтини „стандартни“ варианти на автомобилите Model Y и Model 3 като част от своя тласък за растеж на обема, като ограничи характеристиките и цените, за да направи превозните средства по-достъпни след изтичането на стимулите в САЩ.

Въпреки че Tesla се надява, че по-евтините варианти ще доведат до по-големи обеми на продажби, анализаторите предупреждават, че този ход ще намали маржовете, тъй като големите намаления на разходите на превозно средство може да не компенсират напълно по-ниските продажни цени.