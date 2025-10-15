BYD разглежда Испания като фаворит за своята трета монтажна фабрика в Европа

Китайският автомобилен производител BYD смята Испания за основен кандидат за разполагане на своята трета монтажна фабрика в Европа, която да обслужва местния пазар, съобщава Ройтерс.

Фабриката, освен която BYD планира още два завода в Унгария и Турция, би представлявала значителен тласък за производителя на автомобили, който се конкурира с Tesla. Инвестицията също така би подкрепила целта на Испания да се превърне в основен център за производство на електрически превозни средства.

Според източници Испания е предпочитана дестинация от BYD заради относително ниските си производствени разходи и големия дял на чистата енергия в енергийния микс.

Въпреки че е известно, че BYD търси място за разполагане на своя трети европейски завод, появата на Испания като основен кандидат не беше отбелязвана досега.

Регионалният мениджър на BYD за Испания и Португалия Алберто Де Аза заяви пред Ройтерс миналия месец, че Испания би била идеално място за по-нататъшно разширяване на европейското производствено присъствие на BYD поради развитата си инфраструктура и евтината електроенергия.

Източник, запознат с темата, предупреждава, че компанията не е обявила окончателно решение и все още обмисля други страни освен Испания.

През март Ройтерс съобщи, че BYD е разгледала предложенията от други страни, включително Германия, въпреки че това е било предмет на вътрешни дебати поради високите разходи за труд и енергия.

Продажбите на BYD в Европа скочиха с 280% през първите осем месеца на годината спрямо същия период на 2024 г., след като автомобилният производител започна да продава плъгин хибриди и напълно електрически модели.

През април Ройтерс съобщи, че BYD е преразгледала европейската си дейност, за да увеличи продажбите, като е наела повече мениджъри и е добавила още търговски центрове.

Дипломатическите и бизнес отношенията между Испания и Китай се затоплиха значително през последните години. Миналата година Испания се въздържа при гласуването на Европейския съюз (ЕС) относно налагането на мита върху произведените в Китай електрически превозни средства.

Испания, втората по големина страна производител на автомобили в Европа, привлече значителни инвестиции, включително от германската Volkswagen и китайските Chery и CATL, откакто обяви план от 5 млрд. евро през 2020 г. за разширяване на производството на електрически превозни средства и батерии, използвайки средствата на ЕС за облекчаване на последиците от пандемията.