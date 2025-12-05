IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Tesla защитава пазарния си дял в Европа с по-евтина версия на Model 3

Новият Model 3 Standard се предлага на цена от 37 970 евро в Германия, а в Норвегия моделът ще е по-евтин

14:27 | 05.12.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Tesla пусна нова, по-евтина версия на своя автомобил Model 3 в Европа, няколко месеца след дебюта ѝ в САЩ, съобщава Ройтерс.

Новият Model 3 Standard има за цел да съживи търсенето на компанията в региона, където пазарният ѝ дял търпи спад от началото на годината.

Компанията предприема хода след пускането на пазара в Европа на по-евтината версия на кросоувъра Model Y през октомври. Всичко това отразява стремежите на Tesla да защити присъствието си в региона срещу европейските и китайските конкуренти, предлагащи все по-евтини електрически автомобили.

Според сайта на Tesla новият Model 3 Standard се предлага на цена от 37 970 евро в Германия, 330 056 норвежки крони (32 698 долара) в Норвегия и 449 990 шведски крони (47 820 долара) в Швеция.

Tesla представи стандартния вариант на Model 3 в САЩ през октомври. Там превозното средство струва 36 990 долара.

Продажбите на Tesla на няколко ключови европейски пазара се сринаха през ноември в сравнение с предходната година. Месечните регистрации спаднаха с 58% във Франция до 1593 продадени автомобила, с 59% до 1466 автомобила в Швеция, с 49% до 534 автомобила в Дания, с 44% до 1627 в Нидерландия и с 9% до 1523 броя в Испания.

Свързани статии

Норвегия обаче се противопоставя на тази тенденция с рекордни продажби през месеца. Страната, която преди повече от десетилетие беше първият пазар на Tesla извън Северна Америка, от началото на годината е вторият по големина европейски пазар на компанията след Великобритания. Регистрациите на компанията в Норвегия се увеличиха трикратно на година база до 6215 автомобила.

Общият пазарен дял на Tesla на континента обаче спада до 1,6% за периода януари-октомври спрямо 2,4% за същия период на миналата година.

Tesla е изправена пред натиск върху продажбите на трите най-големи автомобилни пазара в света: Европа, Китай и САЩ.

Очаква се глобалните доставки на концерна да намалеят със 7% за тази година след спад от 1% през 2024 г., изчислява Visible Alpha. Това би контрастирало рязко с рекордните доставки през третото тримесечие, които бяха стимулирани от американските купувачи и опитите им да придобият нова кола преди отпадането на федералните стимули за екологични превозни средства.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 14:28 | 05.12.25 г.
Тесла Tesla Tesla Inc Tesla Model 3 европейски автомобилен пазар американски автомобилни компании
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Новини виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още