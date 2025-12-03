IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Доставките на произведени в Китай електромобили на Tesla растат през ноември

Това е едва третият месец за тази година, в който продажбите на изградени в завода в Шанхай коли на компанията се увеличават

08:41 | 03.12.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Доставките на електромобили на Tesla Inc., произведени в Китай, се увеличават едва за трети път тази година през ноември на фона на по-широкия глобален спад в продажбите на компанията, управлявана от Илон Мъск, съобщава Bloomberg.

Компанията е доставила 86 700 превозни средства от завода си в Шанхай през ноември, което е с 10% повече спрямо същото време на предходната година, показват данни на Китайската асоциация за леки автомобили. По обеми ноември се нарежда на второ място сред месеците от началото на годината, изпреварван единствено от септември, когато Tesla отчете силни продажби на едро.

Този ръст представлява малко очакван лъч светлина за представянето на Tesla в Китай през годината, докато компанията е изправена пред ограничения при федералните субсидии на САЩ за покупка на електрически превозни средства и се очаква да запише втора поредна година на спад на продажбите в глобален план.

Основният конкурент на Tesla, китайската BYD, наскоро отчете трети пореден месечен спад в продажбите, докато Geely Automobile Holdings Ltd. и Xiaomi Corp. се възползваха от своите нови модели, за да подкрепят растящите си продажби.

Доставките на произведени в Китай електромобили на Tesla се възстановяват през ноември. Графика: Bloomberg Доставките на произведени в Китай електромобили на Tesla се възстановяват през ноември. Графика: Bloomberg

Въпреки че данните не показват точните обеми, изнесени от Tesla от Китай, по-голямата част от превозните средства, произведени в завода на концерна в Шанхай, се продават на местно ниво. Фабриката има капацитет да произвежда до 950 000 електрически превозни средства годишно, което представлява около 40% от общия производствен капацитет на компанията в света.

Данните от асоциацията също така показват, че продажбите на автомобили, използващи нов вид енергия (NEV), в Китай са се увеличили през ноември с 20% спрямо същото време на 2024 г.

В Европа продажбите на Tesla се понижават на редица пазари през ноември, тъй като американският производител се затруднява да спре загубата на пазарен дял въпреки пускането на пазара на нови версии на най-продавания си модел Model Y. Месечните регистрации на Tesla спадат с 58% във Франция до 1593 коли, с 59% до 1466 автомобила в Швеция, с 49% до 534 превозни средства в Дания, с 44% до 1627 коли в Нидерландия и с 9% до 1523 автомобила в Испания. В Норвегия обаче те почти се утрояват до 6215 автомобила.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 08:41 | 03.12.25 г.
китайски автомобилен пазар Tesla Tesla Inc Тесла електромобили Илон Мъск американски автомобилни компании
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Новини виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още