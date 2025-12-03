Доставките на произведени в Китай електромобили на Tesla растат през ноември

Доставките на електромобили на Tesla Inc., произведени в Китай, се увеличават едва за трети път тази година през ноември на фона на по-широкия глобален спад в продажбите на компанията, управлявана от Илон Мъск, съобщава Bloomberg.

Компанията е доставила 86 700 превозни средства от завода си в Шанхай през ноември, което е с 10% повече спрямо същото време на предходната година, показват данни на Китайската асоциация за леки автомобили. По обеми ноември се нарежда на второ място сред месеците от началото на годината, изпреварван единствено от септември, когато Tesla отчете силни продажби на едро.

Този ръст представлява малко очакван лъч светлина за представянето на Tesla в Китай през годината, докато компанията е изправена пред ограничения при федералните субсидии на САЩ за покупка на електрически превозни средства и се очаква да запише втора поредна година на спад на продажбите в глобален план.

Основният конкурент на Tesla, китайската BYD, наскоро отчете трети пореден месечен спад в продажбите, докато Geely Automobile Holdings Ltd. и Xiaomi Corp. се възползваха от своите нови модели, за да подкрепят растящите си продажби.

Доставките на произведени в Китай електромобили на Tesla се възстановяват през ноември. Графика: Bloomberg

Въпреки че данните не показват точните обеми, изнесени от Tesla от Китай, по-голямата част от превозните средства, произведени в завода на концерна в Шанхай, се продават на местно ниво. Фабриката има капацитет да произвежда до 950 000 електрически превозни средства годишно, което представлява около 40% от общия производствен капацитет на компанията в света.

Данните от асоциацията също така показват, че продажбите на автомобили, използващи нов вид енергия (NEV), в Китай са се увеличили през ноември с 20% спрямо същото време на 2024 г.

В Европа продажбите на Tesla се понижават на редица пазари през ноември, тъй като американският производител се затруднява да спре загубата на пазарен дял въпреки пускането на пазара на нови версии на най-продавания си модел Model Y. Месечните регистрации на Tesla спадат с 58% във Франция до 1593 коли, с 59% до 1466 автомобила в Швеция, с 49% до 534 превозни средства в Дания, с 44% до 1627 коли в Нидерландия и с 9% до 1523 автомобила в Испания. В Норвегия обаче те почти се утрояват до 6215 автомобила.