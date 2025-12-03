Делът на китайските марки от глобалните продажби на леки коли достига 38% през октомври

Делът на китайските автомобилни марки от глобалния пазар достига 38% през октомври, изтъква генералният секретар на Китайската асоциация на леките автомобили (CPCA) Цуй Донгшъ, цитиран от CarNewsChina.

Страната продължава да увеличава присъствието си в международен план, докато чуждестранните марки търпят спад.

Глобалните продажби на автомобили достигат 8,64 млн. превозни средства през октомври, което представлява увеличение с 4% на годишна база. Спрямо септември продажбите нарастват с 1%.

Обемът на продадените от китайските марки автомобили по света достига около 3,3 млн. превозни средства.

Цуй подчерта, че от началото на годината глобалните продажби на леки коли достигат 79,25 млн. броя, което представлява увеличение от 6% спрямо периода януари-октомври през 2024 г. От тези продажби делът на Китай възлиза на 34,9%, или 27,65 млн. превозни средства, продадени за периода. Това представлява ръст от 12% на годишна база.

От тези обеми 13,88 млн. превозни средства са продадени в САЩ, 4,56 млн. броя в Индия, 3,86 млн. броя в Япония и 2,61 млн. броя в Германия.

Цуй изтъква, че китайският пазар изглежда не само най-големият, но и най-динамичният и най-бързо развиващият се в световен план.

В същото време пазарът в Русия търпи значителен спад, а растежът в Мексико се забавя. Южноамериканските пазари обаче се представят сравнително добре, подчертава генералният секретар.

Той обясни, че тази година три китайски автомобилни компании попадат в топ 10 на най-големите производители на леки коли в света заради същественото увеличение на пазарния им дял. BYD се класира на шесто място, Geely на осмо, а Chery на десето.

Междувременно развитието на електрификацията в сектора доведе до постепенен спад на пазарния дял на някои чуждестранни автомобилни производители. В резултат на това международните марки бележат понижение на своя общ пазарен дял.

По-рано Китайската асоциация на производителите на автомобили (CAAM) сподели, че продажбите на автомобили в Китай достигат 3,322 млн. броя през октомври. Автомобилите, задвижвани с нов вид енергия (NEV), отчитат 20% скок на доставките на годишна база до рекордните 1,715 млн. броя. Те формират 51,6% от общите продажби на нови автомобили в страната.

Според CPCA от януари до октомври продажбите на едро на NEV в Китай достигат 12,05 млн. броя, което представлява 30% увеличение на годишна база. BYD отчита 436 856 продажби на едро на NEV, следвана от Geely със 177 882 броя. Съвместното предприятие SAIC-GM Wuling регистрира 115 688 продажби, докато тези на Changan възлизат на 106 697 броя.