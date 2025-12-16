Германската индустрия потопи активността в частния сектор в еврозоната

Активността на частния сектор в еврозоната е нараснала по-малко от очакваното през декември на фона на изненадващото влошаване на индустриалния сектор в Германия, съобщава Bloomberg.

Общият индекс на мениджърите по поръчките (PMI) на S&P Global се е свил до 51,9 пункта от 52,8 пункта през ноември, успявайки да се задържи над границата от 50 пункта, която разделя свиването от растежа. Анализаторите очакваха до голяма степен да няма промяна.

Общият PMI индекс (оранжево) и тези само за производството (синьо) и услугите (бяло). Графика: Bloomberg LP

Германия се очерта като основното слабо място в региона, чието производство се понижи до 10-месечно дъно, като услугите също са в по-лошо състояние от очакваното. В същото време френските заводи изненадаха с най-силния ръст на активността от над три години.

„Слабото представяне основно се дължи на германската индустрия, където тенденцията надолу се засилва“, коментира Кирус де ла Рубиа, икономист от Hamburg Commercial Bank. „Като цяло навечерието на новата година изглежда доста нестабилно“, допълва той.

Европа се опитва да постигне растеж на фона на търговските сътресения и геополитическия стрес. След по-силното трето тримесечие икономиката е напът да изгуби известна инерция през последните месеци от годината, преди да се ускори отново през следващата година.

Данните ще помогнат на Европейската централна банка (ЕЦБ), която трябва да определи този четвъртък лихвените проценти за последно тази година. Инвеститори и анализатори не очакват настоящата икономическа посока да промени паричната политика в близко бъдеще, тъй като инфлацията се задържа около целта от 2%.

И докато Германия инвестира стотици милиарди евро в инфраструктура и отбрана, управителят на ЕЦБ Кристин Лагард заяви миналата седмица, че новите прогнози на регулатора вероятно ще сочат към по-оптимистичен поглед върху растежа. Предишната перспектива предвиждаше разширяване от 1% през следващата година.

„Очакваме секторът на услугите да продължи да играе стабилизираща роля за икономиката като цяло през следващата година“, каза Де ла Рубия. „Истинско възстановяване обаче ще успее само ако производственият сектор си възвърне позициите“, допълни той.

Да ла Рубиа също така подчерта най-бързото покачване на цените на услугите за девет месеца, като заяви, че инфлационният натиск, породен от ръста при заплатите, остава „забележим“.