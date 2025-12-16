„ДПС-Ново начало“ подкрепят удължителния бюджет, искат избори със сканиращи машини

Този парламент е приключил своя реален политически живот, заяви по време на консултациите при президента Румен Радев зам.-председателят на парламентарната група "ДПС-Ново начало" Йордан Цонев. Според парията трябваше да има редовен бюджет, а не удължителен, но ще подкрепят и удължителния бюджет.

Президентът Румен Радев днес продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание преди връчването на мандат за съставяне на правителство. Днес той се срещна с представители на парламентарните групи на "Възраждане" и на "ДПС - Ново начало", като първи на "Дондуков" 2 дойдоха Костадин Костадинов, Цончо Ганев, Йордан Тодоров и Светослав Тодоров. На втората среща пристигнаха представители на парламентарната група на "ДПС - Ново начало". Лидерът Делян Пеевски не се появи в президентството.

"ДПС-Ново начало" на консултациите: "Този парламент е приключил"

"По наше мнение трябваше да има редовен, нормален бюджет, а не удължителен, но при тази ситуация ще подкрепим и удължителния бюджет. Удължителният бюджет не дава възможност за защита на големи социални групи", смятат от "ДПС-Ново начало". Цонев припомни, че януари-февруари са най-слабите като постъпления месеци и това ще затрудни много бюджета. "Твърдя, че първият бюджет е по-добър от втория, а вторият е по-добър от удължителния, който сега ще приемем", заяви Йордан Цонев.

"ДПС-Ново начало" е за машинно гласуване, но не с тези машини, които са компрометирани, стана ясно от разговора. Безспорно парламентът трябва да осигури промени в Изборния кодекс, за да може процесът да стане прозрачен и ефективен, каза той и допълни, че настояват за машинно гласуване, но не с машините от предходните избори, които по думите му са компрометирани.

По думите му машините трябва да са преброяващи, сканиращи, за да се избегнат грешките в секционните избирателни комисии. "С тези машини, чийто софтуер не е под достатъчен ефективен контрол и които показаха защо в Европа никъде ги няма, не сме съгласни те да отчитат резултата. Трябва партиен и граждански контрол, както и от видео наблюдение", заяви Цонев.

Относно влизането в еврозоната Цонев изрази опасение от спекула. "Винаги сме твърдели, че основната опасност при въвеждането на еврото е спекулата. Ще продължим да бъдем активни по време на служебния кабинет да овладеем спекулата“, каза той.

"Възраждане" искат избори през март

"Държавата се намира в кризисна ситуация. Колкото по-скоро дойдат изборите, толкова по-добре“, заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред президента на втория кръг на консултациите, които Румен Радев.

„Ние, българите, искаме нови избори. Това зависи от Вас, но смятаме, че избори през март са съвсем постижими", посочи Костадинов и призова за изборна активност.

Той също така поиска от президента да свика Консултативния съвет за национална сигурност, за да се види какви са нагласите за приемането на еврото и призова да се отложи с една година членството в еврозоната до провеждането на референдум. Президентът подчерта, че свикване на Консултативния съвет за национална сигурност ще означава възкресяване и легитимиране на правителството в оставка. „И вие, както и останалите партии, искате да превърнете консултациите в трибуна за агитация“, коментира Радев.

Според Конституцията след оставката на кабинета президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.