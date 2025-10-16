Командирът на ВВС: Ще купим система за максимална защита срещу дронове

Темата на деня в отбраната е борбата с дроновете. Това коментира по БНТ генерал-майор Николай Русев, командир на Военновъздушните сили (ВВС) на България.

„Искаме да купим такава система, която да има максимална защита срещу дронове. Това не значи да има кинетично въздействие върху дрона, но поне да има някакво електромагнитно въздействие или да блокира управлението на дрона. Като начало това ще бъде достатъчно“, съобщи той.

Генерал-майор Русев обясни, че има фирми, които продават системи за борба с дроновете, но това са системи, които се справят с комерсиални дронове, а за „сериозните дронове, които се използват засега, няма изработена система“.

Той посочи, че засега защитата от дронове може да е по начина, по който го правят в Полша. По думите му не бива да се вдигат изтребили за дронове – „това винаги е опасно“.

Според генерала няма нарушения на въздушното ни пространство. „По-скоро това, което се случва в българското въздушно пространство, е загуба на радиовръзка от транспортни самолети, граждански самолети. „Пилотът е забравил да смени съответната честота и да влезе в контакт с ръководители на Ръководство въздушно движение“, даде пример той.

Командирът на ВВС напомни, че охраната на въздушното пространство на страната ни е по стандарт и е описано в регламентиращи документи – вдигането на изтребител във въздуха е до 15-та минута от подаване на сигнала.

„Сигналът не се подава от България, а от команден център в Испания. Това време е включено. Летецът има 12 минути да влезе в самолета, да го пусне и да излети“, посочи той. Ген. Русев добави, че дежурните летци са готови и научават във въздуха в каква посока летят и евентуално каква е целта – ако се касае за самолет нарушител – той трябва да отиде и да докладва каква е ситуацията, за да се вземат конкретни решения на земята.

„Започнахме да получаваме самолетите F-16, но към момента охраняваме въздушното ни пространство с МИГ-29. Преди много време аз казах, че няма как F-16 да дойде през 2025 година и да застъпи веднага в бойно дежурство. Не върви да кажем на нашите съюзници в Европа: Ние спираме МиГ-29, ако обичате елате да дежурите, защото тук една група хора са решили, че МИГ-29 не им харесва. Не бива да се политизира това, което се върши в българската армия“, отбеляза военният.

Той се надява, че МиГ-29 ще помага, докато F-16 влезе в оперативна готовност, но се съмнява, че това ще стане до края на годината.

„F-16 ще влезе в дежурство, когато изпълни две условия – да имаме достатъчно самолети и достатъчно пилоти. Към момента самолетите са четири , в близките дни очакваме да дойдат и петият, и шестият самолет“, съобщи генерал-майорът.

Той обясни, че с шест самолета не може да се дежури при липсата на достатъчно пилоти – шест от тях са обучени, но само двама могат да водят групи.

Николай Русев припомни, че обучението на пилотите на F-16 е изцяло конструирано в САЩ. Той потвърди, че има отлагане в подготовката, защото местата в слотовете за обучение са заети, след като американската страна е ангажирана с обучението и на пилоти от други страни.

„Има известно закъснение, но към момента нещата вървят и смятам, че броят на пилотите ще отговаря на броя на самолетите“, каза още командирът на ВВС, но изрази съмнение, че догодина F-16 ще започне да дава дежурство.