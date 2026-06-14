Тръмп: Очаквам сделка с Иран в неделя

Преди участието си в дългоочакваната среща на върха на Г-7 в Евиан, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че в неделя може да бъде финализирано мирно споразумение с Иран, което ще проправи пътя за отварянето на Ормузкия проток, съобщава Euronews.

„Споразумението е планирано да бъде подписано утре и веднага след подписването му Ормузкият проток ще бъде ОТВОРЕН ЗА ВСИЧКИ“, написа Тръмп в своята социална платформа Truth Social в събота.

Доналд Тръмп също така заяви, че САЩ ще приемат обогатения уранов „прах“ на Иран, когато „всичко е спокойно“.

Изявлението на Тръмп обаче противоречи на иранското външно министерство, което по-рано през деня посочи, че сделката няма да бъде подписана в неделя.

По-рано премиерът на Пакистан заяви, че мирно споразумение между САЩ и Иран вероятно ще бъде финализирано в рамките на следващите 24 часа.

В публикация в социалната платформа X, Шехбаз Шариф посочва: „По-близо сме до мирно споразумение от всякога“.

Но публикацията на Тръмп съдържа и предупреждение към Ислямската република да приложи изцяло плана или да се изправи пред сериозни последици.

„Надяваме се, че целият този процес ще се осъществи бързо, лесно и гладко“, написа американският президент. „Ако не се случи, имаме крайната алтернатива, която се надяваме никога повече да не бъде използвана!“, добавя той.

По време на преговорите Иран настояваше за правото си да обогатява уран.

В публикацията на Тръмп не се споменават Израел и войната в Ливан, нито блокадата на САЩ на иранските пристанища в Ормузкия проток.

Тръмп сякаш предлага маслинова клонка на иранското ръководство, като казва, че „отношенията с Иран са много по-различни и по-добри от тези на предишните администрации“ и че „очакваме с нетърпение да работим с Иран и с целия Близък изток в дългосрочен план“, сигнализирайки за значителна промяна в посланията на САЩ след предишните заплашителни изявления.

Тръмп споменава „надяваме се“, когато изразява желанието си процесът да „протече бързо, лесно и гладко“, предвид това колко сложни бяха мирните преговори, и заявява, че продължаването на войната остава на масата, наричайки това „крайната алтернатива“, която се надява „никога да не бъде използвана отново“. Друго ключово иранско искане е гаранцията, че САЩ и Израел никога повече няма да атакуват Иран.