Иран вероятно е възстановил арсенала си с ракети руско производство

Западните съюзници смятат, че Иран най-вероятно е добавил новосъздадени руски оръжия към инвентара си и е възстановил големи части от ракетния си арсенал по време на осемседмичното прекратяване на огъня. Това дава на Ислямската република огневата мощ да отвърне с почти пълна сила, ако военните действия се възобновят, съобщава Bloomberg.

Техеран разполага с около три четвърти от боеприпасите, които е имал преди войната, и лесно може да ги увеличи допълнително, според разузнавателни оценки. Това включва неопределени руски ракети, които вероятно са слезли от поточната линия през последната година, се казва в една от оценките.

Руското министерство на отбраната не е отговорило на искане за коментар.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви миналата седмица, че Иран разполага само с 21-22% от наличните си преди ракети.

Според разузнавателни оценки от март, Иран разполага с около 60% от ракетния си инвентар отпреди войната в разгара на въздушна кампания на САЩ и Израел, целяща да осакати способността на страната за удари на далечни разстояния.

От 28 февруари до 8 април, когато влезе в сила прекратяването на огъня, военните сили на Иран са изстреляли над 1850 ракети в региона и поне два пъти повече крилати ракети тип „Шахед“.

През първия месец на войната САЩ и Израел изчислиха, че са унищожили около две трети от иранските пускови установки. Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви в средата на март, че офанзивните възможности на Ислямската република са намалени с 90%.

Съобщава се, че много от иранските балистични ракети и пускови установки са „погребани“ – което означава, че са скрити зад развалини, блокиращи входовете към подземните им складове. Техеран най-вероятно е използвал прекратяването на огъня, за да отвори отново тези складове и да пренасочи доставките.

Ракетите „Шахед“, които са крилати ракети с витлово задвижване и обхват над 1000 километра, използват почти изцяло готови части и струват по-малко от 50 хил. долара за производство.

Иран би могъл да построи нови ракети „Шахед“ с достъп до фибростъкло, взривни вещества, системи за насочване и двигатели, въпреки че някои от тези материали – особено взривните вещества – биха могли да бъдат трудни за намиране след седмици бомбардировки, според човек, запознат с въпроса, пожелал анонимност.

Изграждането на нови модели не би било голям проблем за индустриалната база на Иран, дори във военно време, казва Кели Гриеко, старши сътрудник във вашингтонския център „Стимсън“.

„Трудно е да се унищожи изцяло производството, особено когато то е разпределено в множество обекти“, допълва Гриеко.

Тъй като Иран разполага с относително голяма част от арсенала си отпреди войната, прави по-трудно за САЩ взимане на решение за подновяване на пълномащабните атаки, посочи тя.

„Въпреки всички тактически успехи, заявени от САЩ, те не са постигнали целите си да осакатят индустриалната база в отбраната на Иран или значително да влошат ракетната програма на Иран“, посочва Бека Васер от Bloomberg Economics. „Иран показа забележителна устойчивост и способност да възстанови ракетния си арсенал“, допълва тя.