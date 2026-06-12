Иран няма намерение да се отказва от контрола си над Ормузкия проток

Иран няма да се откаже от контрола над стратегическия Ормузки проток съгласно условията на проекта за рамково споразумение със САЩ, целящо да сложи край на войната в Близкия изток, съобщи БТА, позовавайки се на иранската държавна новинарска агенция ИРНА.

„В този текст Иран не поема никакво задължение да се откаже от контрола над протока или да възстанови условията, които са съществували преди военната агресия на САЩ и Израел“, според ИРНА, която описва „общите очертания на настоящия текст“, който в момента се довършва.

Ядрената програма на Иран ще бъде обсъдена по време на 60-дневен период на преговори с Вашингтон съгласно условията на споразумението, като Техеран настоява за своето „право“ на обогатяване, съобщи още иранската агенция.

„Иран ще преговаря по ядрената програма единствено в рамките на основните принципи на Ислямската република, а въпроси като правото на Иран да обогатява уран и запазването на обогатени материали (...) ще бъдат подчертани за включване в окончателното споразумение“, посочва ИРНА.

По-рано друга иранска информационна – Мехр, публикува документ, за който твърди, че е проект на рамково споразумение между Иран и САЩ, насочено към прекратяване на военните действия в Близкия изток, предаде БТА, позовавайки се на Франс прес.

Според агенцията проектът предвижда "постоянно и незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан", както и 60-дневен период на преговори за постигане на окончателно споразумение по ядрената програма на Иран и за пълно премахване на американските санкции.

Агенцията, позовавайки се на източник, близък до иранския преговорен екип, твърди още, че проектът включва освобождаването на ирански активи на стойност 24 милиарда долара, които в момента са блокирани. Според същия източник половината от сумата ще бъде предоставена на Иран още преди началото на предвидените преговори.