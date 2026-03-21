Поскъпването на АІ компания за дронове с 1000% изобличава новата мода на Wall Street

Впечатляващият пазарен дебют на малка компания за софтуер за дронове тази седмица разкрива новооткрития апетит на инвеститорите към акции, които попадат на пресечната точка между геополитиката, отбранителните технологии и изкуствения интелект (АІ), пише Bloomberg в материал.

Акциите на базираната в Остин, Тексас, Swarmer Inc., чиято платформа с изкуствен интелект се използва за разполагане и координиране на рояци дронове, поскъпнаха с близо 1000% през първите три търговски сесии след първичното публично предлагане (IPO). Въпреки че акциите отстъпиха от пика си и приключиха последната сесия с 30% по-ниска цена от 36,71 долара в петък, те все още са с 634% по-скъпи спрямо цената си от 5 долара при IPO-то.

Наблюдатели на пазара заявиха, че ралито отразява това как войната в Иран бързо промени перспективите пред отбранителната индустрия, докато правителствата по целия свят бързат да преоборудват армиите си, за да се борят с ново поколение заплахи.

„Независимо дали геополитическото напрежение остава изключително високо или не, военните разходи ще се увеличат по целия свят“, посочва Мат Мейли, главен пазарен стратег в Miller Tabak + Co. „Отбранителният сектор като цяло привлича много пари, но акциите, които са най-силно свързани с технологиите за изкуствен интелект, получават внимание като мемета“,допълва той.

Движението на акциите на Swarmer тази седмица напомнят за бурните колебания, свързани с така наречените меме акции, където комбинация от относително малък брой търгуеми акции, способността на компанията да привлече интереса на инвеститорите на дребно с популярни теми и силната инерция в социалните мрежи може да доведат до масивни скокове и последващи сривове.

Движението на акциите на Swarmer, Voyager Technologies и Airo Group Holdings. Графика: Bloomberg LP

Swarmer генерира само 309 920 долара приходи за годината, приключила на 31 декември 2025 г., което е приблизително 6% спад спрямо същия период година по-рано. Рентабилността ѝ също се влоши през този период, като компанията отчете загуба от около 8,5 млн. долара – над четири пъти по-голяма от нетната ѝ загуба през 2024 г.

„Очевидно има промяна в парадигмата на това какво представлява самата война“, казва Алекс Финк, главен изпълнителен директор на американските операции на компанията. Старият модел на много големи и скъпи системи се заменя с нов, при който по-евтините оръжия, пуснати в експлоатация в голям мащаб и координирани от изкуствен интелект, са потенциално по-ефективни, каза той. „Тези големи системи от миналото по същество просто се превръщат в много големи мишени“, допълва той.

Дроновете привлякоха особено вниманиес масовото си използване от Иран, Израел и САЩ в настоящата война, повтаряйки модела, наблюдаван след руската инвазия в Украйна през 2022 г. Това подчерта промяната във воденето на война към по-евтини, често автономни и безпилотни системи, които разчитат в голяма степен на софтуер. Въпреки че военните разходи на САЩ значително надвишават тези на всяка друга страна, Иран все още успява да нанесе щети в настоящата война, като използва дронове, за да удари няколко държави от Персийския залив. Това доведе до рязко покачване на цените на енергоносителите и накара държавите в региона да подсилят противовъздушната си отбрана.

„Военните експерти стигат до заключението, че малките дронове вероятно са най-добрата защита срещу атаки с дронове“, посочва Майкъл Орурк, главен пазарен стратег в JonesTrading.

Тази седмица Пентагонът заяви, че планира масово производство на еднопосочни атакуващи дронове, създадени чрез обратно инженерство на евтината и ефективна система Shahed на Иран. Новината накара акциите на производителите на дронове AeroVironment, Unusual Machines и Duke Robotics да поскъпнат във вторник.

Индексът на акциите в отбраната на Bloomberg се е повишил с 16% през 2026 г. в сравнение със спад от 3,5% за широкия пазарен измерител S&P 500. Военните разходи на САЩ през първите шест дни на военните действия в Близкия изток са възлизали на 11,3 млрд. долара, според Пентагона. Военното министерство е поискало от Конгреса допълнителни 200 млрд. долара за военни разходи в конфликта срещу Иран.

„Според мен може да се каже, че всички по света сега разбират, че воденето на война е свързано с икономиката на войната“, отбелязва Бенджамин Волф, главен изпълнителен директор на Palladyne AI Corp. „Многото евтини оръжия могат да надвият изящните, скъпи оръжия в малък обем и ние виждаме това в изобилие очевидно от няколко години в Украйна. И сега го виждаме в малко по-различен контекст в Иран“, допълва той.

Софтуерът на Palladyne дава на дроновете автономност чрез АІ, позволявайки им да навигират, да откриват цели и да се координират с други безпилотни апарати без постоянен човешки контрол.

На фондовия пазар тази промяна накара инвеститорите да преосмислят как оценяват компаниите в отбранителния сектор. Някога разглеждан като сектор, който е склонен да остава стабилен в периоди на икономически или пазарен стрес, той все повече привлича оценки за по-голям растеж, като по-малките компании се изправят срещу утвърдени имена като RTX, Northrop Grumman и Lockheed Martin.

Производителят на дронове Airo Group Holdings поскъпна със 140% при публичния си дебют миналия юни, като за кратко повиши пазарната си стойност до около 1 млрд. долара. Това последва скок от 82% през първия ден за космическата и отбранителна фирма Voyager Technologies. Тези акции също бяха подкрепени от конфликтите в Украйна и Близкия изток, които подчертаха рентабилността на дроновете във войната.

Някои инвеститори предупредиха, че печалбите на Swarmer могат бързо да изчезнат. Такива колебания не са необичайни. Резките покачвания на цената в първите дни на търговията могат да бъдат последвани от стръмни спадове.

Акциите на Newsmax, които направиха още по-голям пазарен дебют преди около година, поскъпнаха с над 2000% през първите си два търговски дни, но загубиха близо 80% от стойността си на третия ден. Акциите сега се търгуват под цената си от 10 долара при IPO-то си, при оценка около 7 долара. Това е далеч под максимума от 233 долара, достигнат на втория ден от търговията. Настоящата пазарна капитализация на Airo е около 300 млн. долара, което е приблизително една трета от пика ѝ.

Въпреки това, Мейли от Miller Tabak посочва, че дори първоначалният ентусиазъм около Swarmer да отшуми, основният бизнес на компанията може да предложи по-голяма подкрепа, отколкото други т. нар. меме акции са имали в миналото.

Следващите седмици и месеци вероятно ще определят по кой път ще поеме Swarmer.