Как Гърция създава „Кентавър“ - една от най-ефективните системи срещу дронове

В края на дълъг коридор, зад червена врата от 80-те години, мъже в бели престилки се навеждат над работни маси и лупи, съсредоточени върху електронни платки, чипове и кабели.

Около 20 служители - електроинженери и техници - държат в ръцете си части от „мозъка“ на „Кентавър“, гръцката система за откриване и противодействие на дронове, разработена в завода на Гръцката авиационна индустрия (EAB/HAI). Очаква се през следващите месеци тя да подсили противовъздушната отбрана на Гърция, Кипър и Израел.

Първият успех

„Кентавър“ привлече широко внимание през 2024 г., когато в рамките на европейската операция „Аспидес“ в Червено море откри и свали два безпилотни апарата, изстреляни от хутите. Успехът предизвика интерес от държави в Европа и Близкия изток. Преди месец беше обявено, че системата е интегрирана в израелската противовъздушна система Barak MX, а Никозия възнамерява да закупи четири такива комплекса.

„Катимерини“ посети лабораториите на Гръцката авиационна индустрия в Схиматари, северно от Атина, където се произвежда Centaurus, и се срещна с екипа зад проекта.

Сред тях е Кириакос Енотиадис, директор „Електроника“ в компанията и водещата фигура зад системата. В лабораторията той разстила четири листа с планове за разширяване на производствената линия, която трябва да отговори на растящото търсене. HAI трябва да достави 76 системи за гръцките въоръжени сили и още четири за Кипър.

„До края на април, след Великден, всички тези места ще бъдат заети“, каза той.

Инженерът предвижда нуждата от подобна система още преди войната в Украйна.

„Нуждаехме се от решение срещу дронове като Bayraktar, използвани от турската армия“, допълни Енотиадис.

С малък екип започва разработката, а с помощта на опитните кадри на HAI преминава към производството. Компанията вече разполага с опит в радарните технологии и създава три системи: Centaurus, Hyperion и Telemachus, които заедно изграждат ефективен щит срещу вражески дронове.

„Щастливо съвпадение е, че HAI разработи Centaurus - изключително ефективна система“, заяви пред „Катимерини“ Александрос Диакопулос, председател и главен изпълнителен директор на компанията. „Заради развитието на войната в Иран интересът към нея рязко нарасна както в региона, така и в Европа.“

Прецизност до милиметър

Производството на системата се извършва изцяло в базата на HAI, макар да се обсъжда възможно участие на подизпълнители. Компонентите се изработват, сглобяват и тестват в цехове и лаборатории, след което системата се монтира върху специализирани военни превозни средства и преминава изпитания.

Всеки етап изисква максимална прецизност.

„Тук няма място за грешки. Нужни са внимание, постоянство и дисциплина“, подчерта Теодорос Хасиотис.

Въпреки че ръководи отдела, той участва във всяка стъпка от процеса. До него техник с 34-годишен опит проверява спойките по платките до милиметър.

„Работим по военни стандарти - клас 3. Това означава съвършенство. Няма право на грешка. Дори подът е антистатичен“, добави той.

Екипът включва специалисти от различни поколения. Ксенофон, на 32 години, е сред по-младите.

„Работата се увеличава рязко“, казва той, без да откъсва поглед от платката. Темпото го принуждава постоянно да развива уменията си, тъй като технологиите при дроновете се променят бързо. Основният проблем остава ниското заплащане, определяно по държавната схема.

Ниските възнаграждения затрудняват привличането на специалисти и доведоха до протести и стачка преди седмици.

„HAI е държавна компания със своите плюсове и минуси“, каза Диакопулос. „Има сигурност на работното място, но не можем да предложим конкурентни заплати“, добави той.

Компанията работи по механизми за увеличение на доходите чрез бонуси и надбавки.

Първите сериозни съкращения идват по време на финансовата криза, когато персоналът намалява от 3800 до под 1000 души.

Енотиадис остава в компанията въпреки трудностите.

„Роден съм тук и няма да си тръгна. Баща ми построи тази сграда. Първата ми работа беше тук“, казва той с усмивка на лицето.

Днес зад врати, напомнящи епохата на Студената война, и сред икони на светци, се създава една от най-модерните технологии за борба с дронове.

(БГНЕС)