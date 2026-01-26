Делото на Тръмп срещу JPMorgan показва нарастващия му разрив с Wall Street

Делото, заведено от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу JPMorgan Chase и нейния главен изпълнителен директор Джейми Даймън подчертава нарастващия и политически натоварен конфликт в програмата с политики на администрацията за Wall Street, като големите банки отбелязват победи, но също така се сблъскват с неуспехи, пише Ройтерс.

В най-конфронтационния си ход досега срещу Wall Street Тръмп заведе дело за 5 млрд. долара в четвъртък, като обвини най-големия кредитор в страната и Даймън, че са закрили редица негови и на компаниите му сметки по политически причини. Тръмп отдавна твърди, че банките на Wall Street се опитват да го маргинализират, както и други консерватори. JPMorgan и други банки отричат това.

Този ход подчертава как големите финансови институции, които се очаква да бъдат основните печеливши от мащабната програма за дерегулация на Тръмп, все повече се сблъскват с непредсказуема и понякога враждебна политическа среда, която може да навреди на репутацията им, да повлияе на бизнеса им и да ги принуди да преосмислят лобистката си стратегия във Вашингтон.

„Секторът губи толкова битки, колкото и печели по важни проблеми, а постоянният натиск и хаотичният характер на събитията оказват своето влияние“, казва Тод Бейкър, старши сътрудник в Колумбийския университет.

Делото на президента следва заплахата му да наложи таван върху лихвите по кредитните карти за потребителите от 10% - предложение, за което Даймън предупреди, че ще бъде икономическа катастрофа. То идва в момент, когато регулаторните органи на Тръмп предприемат стъпки, за да улеснят финтех компаниите, криптофирмите и някои корпорации да се конкурират директно с традиционните банки.

„Администрацията на Тръмп постига резултати, като подкрепя финансовите пазари и намалява ненужната бюрокрация, за да ускори растежа“, заяви говорителят на Белия дом Куш Десай.

JPMorgan е отказала коментар. Миналия четвъртък тя заяви: „смятаме, че искът е неоснователен. Уважаваме правото на президента да ни съди и нашето право да се защитим... JPMC не закрива сметки по политически или религиозни причини“.

Тръмп взе на мушка и други кредитори. Trump Organization съди гиганта в областта на кредитните карти Capital One, като твърди, че банката е закрила сметките му по политически причини.

Тръмп критикува главния изпълнителен директор на Bank of America Брайън Мойнихан за отказ от банкови услуги и през август заяви пред CNBC, че банката е отказала да му предостави сметка. Големите банки последователно твърдят, че не отхвърлят клиенти по политически или други основания, свързани с убежденията им. Тръмп атакува миналата година и главния изпълнителен директор на Goldman Sachs Дейвид Соломон за негативната позиция на банката относно митата.

„Банките вероятно ще бъдат по-предпазливи в бъдеще, след като видяха тази реакция, тъй като вече не са заплашени само от регулаторни репресии, но и от съдебни дела“, казва Никълъс Антъни, политолог от мозъчния тръст Cato Institute във Вашингтон.

Усилия за лобиране

Банките от Wall ‍Street разшириха лобистките си дейности във Вашингтон и наеха лобисти, близки до Белия дом. Осемте най-големи кредитори са увеличили общите си разходи за лобиране с почти 40% до 12 млн. долара през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г., сочи анализ на данните на Ройтерс. Те са лобирали пред Конгреса, Белия дом и други федерални служби по въпроси, вариращи от трансакционните такси по кредитните карти до законодателството за криптовалутите.

Базираният във Вашингтон Financial Services Forum, който представлява тези банки, също през декември създаде American Growth Alliance, организация с нестопанска цел, която ще задели десетки милиони долари, за да лобира за „разумни“ политики за растеж на икономиката.

„Най-големият въпрос, който остава, е какви стъпки ще бъдат необходими, за да се справим с администрация, която е показала готовност да се намесва агресивно и непредсказуемо в сектора“, коментира Майра Томас, банков анализатор в eMarketer.

Все още се очаква капиталова печалба

Със сигурност регулаторите на администрацията на Тръмп са готови да предоставят на големите банки значително облекчение на капитала, което според някои оценки може да освободи до 200 млрд. долара в брой. Кредиторите приветстваха и промяната в политиката на регулаторите за преразглеждане на банковия надзор и подкрепата им за големи сливания.

Когато Даймън повика финансовите главни изпълнителни директори на конференция в новия небостъргач на JPMorgan в Ню Йорк миналия месец, ръководителите бяха оптимисти, че промените ще доведат до повече печалби, казва източник, присъствал на събитието.

„Има много по-рационален подход към съсредоточаването върху големите, важни въпроси“, каза в сряда главният изпълнителен директор на Citizens Financial Брус Ван Саун, имайки предвид надзора. „Това е освежаваща промяна“, допълни той.

Секторът все още очаква да си осигури капиталово облекчение, казва друг главен изпълнителен директор на банка, пожелал да остане анонимен, тъй като обсъжда регулаторни въпроси. Тези промени продължават да правят банковите акции привлекателни, казват инвеститори.

„Този случай вероятно няма да промени много нещата“, казва Брайън Мълбъри, старши мениджър за клиентски портфейли в Zacks Investment Management, която притежава акции на JPMorgan.

Всъщност, банковите акции се движеха в унисон с пазарите по време на мандата на Тръмп.

Въпреки това колебливата финансова политика на президента, част от която се дължи на необходимостта му да отговори на притесненията на избирателите относно разходите за живот преди тазгодишните избори за Конгрес, влошава нагласите.

Банките бяха изненадани от предложението за кредитните карти и оттогава се опитват да спомогнат за оформянето на програмата на Тръмп за достъпност. Някои ръководители са разочаровани и че банките губят позиции за сметка на финтех компаниите и криптофирмите, които са предпочитани от близкото обкръжение на Тръмп, казват трима ръководители от сектора.

„Не смятам, че Тръмп харесва много големите банки“, отбелязва Брайън Джейкъбсен, главен икономически стратег в Annex Wealth Management.