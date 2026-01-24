Призивът на Доналд Тръмп за кредитните карти разтърси големите кредитори на Wall Street

Неочакваният призив на президента на САЩ Доналд Тръмп за ограничаване на лихвените проценти по кредитните карти доведе до срив в цената на акциите на финансовите компании миналата седмица, като същевременно остави ръководителите на най-големите кредитори на Wall Street да отговорят на множество въпроси по време на представянето на тримесечните финансови резултати, пише Bloomberg.

Само няколко дни преди големите банки да обявят резултатите си, Тръмп призова компаниите за кредитни карти да ограничат лихвите до 10%, или приблизително наполовина от сегашните средни нива по непогасените салда, за една година. Директивата, която има краен срок до 20 януари, може да заличи милиарди долари печалби за един от най-важните бизнеси в САЩ.

Инвеститорите реагираха бързо на новината. Акциите на Capital One Financial Corp., най-големият издател на карти в САЩ, отбелязаха най-големия си ценови спад от девет месеца насам в понеделник. Книжата на JPMorgan Chase & Co. и American Express Co. също се сринаха, заедно с тези на Synchrony Financial.

Някои анализатори поставиха под въпрос дали инициативата ще се осъществи, предвид влиянието на банковата индустрия в Конгреса и ограничения законодателен импулс. Въпреки това тя помрачава перспективите пред финансовия сектор, където очакванията за мащабна дерегулация спомогнаха за покачването в цената на акциите и служи като напомняне, че малко кътчета на пазара са имунизирани срещу изненади от политическите решения на Белия дом.

Във вторник (13 януари) Тръмп оказа допълнителен натиск върху индустрията, когато призова политиците да подкрепят Закона за конкуренцията на кредитните карти (CCCA) - двупартийна мярка, насочена към около 200 млрд. долара, които банките и компаниите за платежни услуги събират от търговците всяка година. Това доведе до понижение в цената на акциите на Visa Inc. и Mastercard Inc.

В същото време някои анализатори изразиха съмнения, че одобряването на таван на лихвите ще намери подкрепа. Тръмп не предостави обяснение как кредиторите, които не ограничават лихвите, биха нарушили закона, а искането му не беше подкрепено от законодателство.

Ефекти

Призивът накара банковите ръководители да отговарят на въпроси от анализатори и медии, тъй като кредиторите откриха сезона на отчетите в САЩ през предходната седмица. Малцина бяха оптимисти: главният финансов директор на Citigroup Inc. Марк Мейсън заяви, че ограничението при лихвите може да доведе до „значително забавяне на икономиката“, докато главният изпълнителен директор на Bank of America Corp. Брайън Мойнихан заяви, че тези мерки ще принудят хората да използват заемодатели до заплата и други източници извън регулираната банкова индустрия в търсене на кредит.

„Всичко е на масата“, заяви финансовият директор на JPMorgan Джереми Барнъм. Ако таванът на лихвите бъде въведен, „това би било много лошо за потребителите, много лошо за икономиката“.

Пазарната реакция се разпростря отвъд финансовите компании, като авиокомпаниите и търговците на дребно също усетиха ефекта на доминото. Изискванията на Тръмп биха били сериозен смущаващ фактор за авиоиндустрията, тъй като тя генерира значителни печалби от партньорства с компании за кредитни карти и има верижен ефект върху търговците на дребно със значителни портфейли от кредитни карти.