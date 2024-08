MasterCard обмисля премахването на номерата на картите при онлайн пазаруване

Компанията очаква всички трансакции в електронната търговия да бъдат токенизирани в Европа до края на десетилетието

Mastercard Inc. засилва фокуса си върху плановете да премахне на нуждата от въвеждане на номерата на дебитни и кредитни карти, когато клиентите пазаруват онлайн, в опит да се пребори с измамите, съобщава Bloomberg.

Десетилетие след като за първи път представи технологията, която замества номерата на картите на потребителите с така наречените токени, компанията вече обработва 1 милиард такива трансакции всяка седмица, разкрива в интервю за Bloomberg главният изпълнителен директор Майкъл Мибах. До това развитие се стигна, след като на компанията ѝ трябваха три години, за да обработи първия милиард такива трансакции.

Сега Mastercard планира да разшири използването на технологията, за да замени мерките за сигурност като пароли с биометрични данни, като пръстови отпечатъци или сканиране на лица, посочва Мибах. Това е последната стъпка, която финансовата индустрия предприема за борба с нарастващия проблем с измамите с онлайн плащанията, които се очаква да надхвърлят 91 млрд. долара до 2028 г.

Преди десетилетие се смяташе, че „ако искате да сте в безопасност, защитете данните и защитете трансакциите чрез пароли“, посочва Мибах. „Това действаше за известно време. И тогава започна да се превръща в уязвимост вместо в ефективна безопасност и сигурност“.

Mastercard и конкурентът ѝ Visa Inc. за първи път въведоха технологията за токени преди около десетилетие, след като онлайн измамници се насочиха към платежните системи на търговците на дребно, включително на Target Corp. и Best Buy Co., сдобивайки се с информация за кредитни карти на десетки милиони потребители. Първоначално технологията беше фокусирана върху замяната на номерата на картите с токен, който само мрежите могат да отключат, което означава, че е безполезно, ако хакер стигне до него.

Сега обаче престъпниците се насочват към сайтове за електронна търговия, които изискват от потребителите ръчно да въведат информацията за картите си, за да направят покупка.

Все по-често хакерите се фокусират върху уебсайтове от страни като Индия, които разчитат на еднократни пароли за подпомагане на сигурността. Тези пароли, които търговците на дребно и банките изпращат на потребителите, за да удостоверят самоличността им, стават все по-уязвими за измамниците, изтъква Мибах.

Mastercard ще си партнира с банки и доставчици на платежни услуги по целия свят, за да замени тези еднократни пароли с токен, базиран на биометричната информация на потребителите. Компанията представи услугата в Индия по-рано тази седмица, след като подписа партньорства с PayU и някои банки, включително Axis Bank Ltd.

Според Мибах единственото нещо, което спъва цифровата икономика е рискът от нарушаване на сигурността на данните чрез измами. Токенизацията е голям лост за ограничаване на това, категоричен е той.

Mastercard заяви, че очаква всички трансакции в електронната търговия да бъдат токенизирани в Европа до края на десетилетието.